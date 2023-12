„Eigentümer haben den Eindruck, Immobilien verlieren dramatisch an Wert“

19.12.2023 – In 71 von 75 mittleren und großen Städten gingen zwar die Quadratmeterpreise für Bestandsobjekte zurück. Dennoch stieg ihr Wert von 2018 bis heute. Das belegt ein Vergleich von Immowelt.

Trotz Preisrückgängen und Nachfragestopp haben Sparer, die mit Betongold für den Ruhestand vorgesorgt haben, gute Karten. Denn ein Fünf-Jahresvergleich der durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen in 75 ausgewählten deutschen Großstädten zeigt, dass die Objekte an Wert zugelegt haben. Das belegt eine Analyse der Immowelt GmbH.

Immobilien sind in der Langzeitbetrachtung kein Verlustgeschäft

In 71 von 75 mittleren und großen Städten sanken die Preise zwar seit Dezember 2022 (VersicherungsJournal 9.10.2023), trotzdem sind die angebotenen Objekte heute deutlich teurer als noch 2018.

Zur besseren Vergleichbarkeit dient dem Portal für seine Auswertung eine Standardwohnung als Basis. Die Musterwohnung ist 75 Quadratmeter groß und verfügt über drei Zimmer. Sie liegt im ersten Stock und wurde in den 1990er-Jahren gebaut.

Für die aktuelle Auswertung vergleicht das Portal die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen in ausgewählten deutschen Großstädten zum jeweils 1. Dezember 2018 und 2023.

„Viele Eigentümer haben derzeit den Eindruck, Immobilien verlieren dramatisch an Wert. Ein Blick auf die Preisentwicklungen der letzten fünf Jahre zeigt aber, dass es sich bei den derzeitigen Preisanpassungen um eher kleinere Korrekturen handelt, die die teils massiven Anstiege der letzten Jahre nicht ansatzweise aufrechnen“, lässt sich Immowelt-Geschäftsführer Felix Kusch zitieren.

Selbst in Hamburg, Frankfurt und München ging der Wert nach oben

Die Auswertung weist selbst für die hochpreisigen Metropolen nach satte Wertzuwächse aus. Von 2018 bis heute stieg das Niveau in München um elf Prozent auf 8.191 Euro pro Quadratmeter, in Hamburg um 32 Prozent auf 6.047 Euro.

Auf die zwei Spitzenreiter folgt mit einem Zuwachs von 14 Prozent Frankfurt am Main, wo der Quadratmeter derzeit im Mittel für 5.550 Euro angeboten wird. „In allen drei Städten sank das Preisniveau zwar im Vergleich zum Vorjahr, liegt aber weiterhin merklich über dem Level von 2018“, schreibt Immowelt.

Auch Berlin, bisher nicht unbedingt für hochpreisige Angebote bekannt, erlebte in den vergangenen fünf Jahren einen deutlichen Anstieg. Im Vergleich zu 2018 verteuerte sich der Quadratmeter in der Hauptstadt von 3.705 Euro um 35 Prozent auf derzeit 5.004 Euro.

Entwicklung der Angebotspreise im Fünf-Jahres-Vergleich Stadt Angebotspreis 1. Dezember 2018* Angebotspreis 1. Dezember 2023* Veränderung 2018 bis 2023 in Prozent Aachen 2.658 3.441 29 Chemnitz 1.329 1.569 18 Düsseldorf 3.708 4.326 17 Göttingen 2.631 2.955 12 Heilbronn 2.980 3.551 19 Kiel 2.988 3.649 22 Lübeck 2.736 3.822 40 Magdeburg 1.578 2.057 30 Nürnberg 2.959 3.604 22 Oldenburg 2.430 3.158 30 Rostock 2.918 3.881 33 Trier 2.663 3.356 26 Würzburg 3.162 3.966 25

Spitzenreiter sind Leipzig und Gelsenkirchen

Relativ hohe Anstiege verzeichneten Städte in den vergangenen Jahren, die nicht in der oberen Liga mitspielen. In Leipzig verteuerte sich der mittlere Angebotspreis von 1.716 Euro in den vergangenen fünf Jahren auf 2.530 Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 47 Prozent.

In Gelsenkirchen kletterten die Preise seit 2018 um 45 Prozent von 1.075 auf 1.561 Euro, in Mönchengladbach auf 2.102 Euro (+44 Prozent). Auch in Hildesheim (2.218 Euro, +43 Prozent) und Bremerhaven (1.678 Euro, +40 Prozent) ging es prozentual massiv nach oben.

2024 soll sich der Markt stabilisieren

Auf dem Immobilienmarkt war 2023 viel Bewegung. Die Preise für Wohnobjekte gingen zwar zurück, konnten den Anstieg der Finanzierungskosten jedoch nicht annähernd kompensieren. Bereits im Sommer veröffentlichte die Stiftung Warentest eine Analyse zu den Kaufpreisen und Mieten in 62 Städten (24.7.2023).

Jetzt legten die Tester noch mal nach und betrachteten die Entwicklung am Markt in den sieben deutschen Großstädten (15.12.2023). Das Ergebnis: Eine Finanzierung von Eigentum in den Metropolen könnten wohl die meisten Haushaltskassen nicht stemmen.

Finanztest meint, dass sich die Lage bei den Bauzinsen im kommenden Jahr entspannt. Die Inflationsrate habe sich zuletzt verringert und nach zehn Zinserhöhungen habe die Europäische Zentralbank (EZB) eine Pause eingelegt. Das werten die Tester als positive Vorzeichen.

Ähnlich schätzt Immowelt die Lage ein. „Wir rechnen für 2024 mit einer weiteren Stabilisierung des Marktes“, so Geschäftsführer Kusch.