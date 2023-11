DRV: Keine Beitragseinnahmen für den Aktienmarkt

9.11.2023 – Die Deutsche Rentenversicherung Bund sieht sich derzeit auf einem solide finanzierten Wachstumspfad dank steigender Beitragseinnahmen. Für 2023 wird ein Einnahmeüberschuss von 1,1 Milliarden Euro erwartet. Längerfristig werde es aber zu Beitragsanpassungen kommen müssen. Skeptisch wird in diesem Zusammenhang das auf Schulden des Bundes basierende Generationenkapital gesehen. Zudem drängt die Rentenversicherung weiter auf eine Anhebung der Mindestrücklage von 0,2 auf 0,3 Monatsausgaben.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund kann in diesem Jahr mit einem Einnahmeüberschuss von 1,1 Milliarden Euro rechnen, da vor allem über die Versicherten die Beitragseinnahmen gestiegen sind.

Wie der Vorsitzende des Bundesvorstands der Rentenversicherung, Alexander Gunkel, am Mittwoch auf einem Presseseminar in Würzburg ausführte, steigen der Oktober-Schätzung zufolge 2023 die Pflichtbeiträge aus Erwerbstätigkeit um 5,4 Prozent auf 258,6 Milliarden Euro.

Über eine einheitliche Rentenerhöhung um etwa 3,5 Prozent im Juli 2024 lasse sich konkret erst nach Vorlage aller Daten im Frühjahr 2024 etwas sagen.

Reformpläne der Bundesregierung

Die Bundesregierung hängt derzeit mit ihren Rentenreformplänen hinterher. Gunkel wie auch die alternierende Vorsitzende Anja Piel unterstrichen gemeinsam, wie wichtig die Einbindung der Selbstständigen in eine Altersversorgung wäre. Hier werde schon viel zu lange debattiert.

Derzeit entwickeln sich das Rentenniveau mit 48 Prozent und einem Beitragssatz von 16,1 Prozent noch erstaunlich stabil. Längerfristig werde es aber zu Beitragsanpassungen kommen müssen.

Skepsis gegenüber Generationenkapital

Skeptisch sehen die beide Vorsitzenden der Rentenversicherung in diesem Zusammenhang das auf Schulden des Bundes basierende Generationenkapital, über das Beitragsanstiege in der Rentenversicherung abgefedert werden sollen (VersicherungsJournal Archiv). Nach Vorstellungen der Bundesregierung soll die Deutsche Rentenversicherung dabei über ein neues Element der Kapitaldeckung langfristig gestärkt werden.

Nach den noch unfertigen Plänen der Ampelkoalition sollen in einem ersten Schritt in diesem Jahr zehn Milliarden Euro an Fremdkapital in das Projekt fließen. Die Hoffnung ist, das das Fremdkapital zum einen für Zinsen und Tilgung des Bundes aufkommen kann und dass zum anderen noch Geld für die Rentenversicherung übrigbleibt.

Gewaltiges Kapitalvolumen vonnöten

Das Kapital soll dann Jahr für Jahr weiter aufwachsen bis etwa Mitte der 30er Jahre. Es braucht allerdings ein gewaltiges Kapitalvolumen, um eine Beitragsanhebung um einen Prozentpunkt abzufangen. Heute bringt ein voller Beitragspunkt 18,1 Milliarden Euro an Einnahmen, wie Gunkel ausführte – Tendenz steigend.

Für die Spitze der Deutschen Rentenversicherung steht eines klar in Bezug auf das Generationenkapital fest: Es dürfen keine Beitragsmittel am Aktienmarkt angelegt werden. Hierfür hätten die Beitragszahler auch kein Verständnis, sagte Piel. Und dankenswerterweise habe sich der Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) kürzlich genauso geäußert.

Anhebung der Mindestrücklage

Dadurch, dass die beiden Haltelinien beim Rentenniveau (48 Prozent) und Beitrag (maximal 20 Prozent) bis 2025 nach Aussage der Rentenversicherung nicht gefährdet sind, konnte die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage auf 1,67 Monatsausgaben ansteigen. Damit verbleibe der Rentenversicherung ein größerer finanzieller Puffer, sagte Gunkel.

Die Rentenversicherung drängt aber weiter auf eine Anhebung der Mindestrücklage von 0,2 auf 0,3 Monatsausgaben, um unterjährige Schwankungen ausgleichen zu können und die Bundeskasse nicht in Anspruch nehmen zu müssen.

Positiv für die Rentenversicherung wirkt sich jetzt auch die Abkehr von der Null-Zinspolitik aus. Nach noch einem negativen Zinsergebnis im Jahr 2022 rechne man jetzt mit Zinserträgen von 800 Millionen Euro und im nächsten Jahr von 1,6 Milliarden Euro.