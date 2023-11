DRV: Alle drei Säulen müssen auch künftig lebenslang leisten

10.11.2023

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) hatte in der von der Bundesregierung eingesetzten „Fokusgruppe private Altersvorsorge“ (VersicherungsJournal 19.7.2023) mitgewirkt. Bei einem Presseseminar am Donnerstag in Würzburg hat sie deren Abschlussbericht kritisiert.

Dort heißt es: „Um mehr Flexibilität in der Verwendung der privaten Altersvorsorge und befristet höhere Auszahlungsbeträge zu ermöglichen, könnte auf eine verpflichtende Absicherung des Langlebigkeitsrisikos verzichtet werden.“ Demnach sollten unter anderem zeitlich befristete „Auszahlungspläne ohne Restverrentung“ möglich sein, sagte DRV-Präsidentin Gundula Roßbach.

Gundula Roßbach (Bild: Brüss)

Damit würde aber das Risiko der Langlebigkeit von der Versicherten-Gemeinschaft auf den Altersvorsorgenden übertragen, sagte Roßbach. Damit würde die lebenslange Absicherung des Langlebigkeitsrisikos und damit der Kern der Altersvorsorge über die gesetzliche, betriebliche und staatlich geförderte private Altersvorsorge aufgegeben.

Gegen eine Aufweichung dieses Prinzips habe sich auch die in der Fokusgruppe stimmberechtigte Versicherungswirtschaft in einem Minderheitsvotum ausgesprochen.