Drogenfahrt auf dem E-Scooter: Fahrer verliert den Führerschein

29.3.2022 – Es hängt von den konkreten Umständen der jeweiligen Fahrt ab, ob gegen Fahrer von E-Scootern nach dem Genuss von Betäubungsmitteln ein allgemeines Fahrverbot verhängt werden darf. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Beschluss des Oberlandesgerichts Zweibrücken vom 29. Juni 2021 hervor (1 Owi 2 SsBs 40/21).

Der Entscheidung lag der Fall eines Mannes zugrunde, der an einem Abend des Herbsts 2020 mit einem E-Scooter im Stadtgebiet von Kaiserslautern unterwegs war. Dabei wurde im Rahmen einer Polizeikontrolle festgestellt, dass sein Blut aufgrund eines vorangegangenen Konsums verschiedener Betäubungsmittel unter anderem eine relevante Kokain-Konzentration aufwies.

Nach Ansicht des in erster Instanz mit dem Fall befassten Amtsgerichts Kaiserslautern hätte der Betroffene dies erkennen können. Darum wurde er zur Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro sowie zu einem allgemeinen Fahrverbot von einem Monat verurteilt.

Seine gegen das Fahrverbot beim Oberlandesgericht Zweibrücken eingelegte Rechtsbeschwerde begründete der Mann damit, dass eine derartige Bestrafung regelmäßig nur in Ausnahmefällen möglich sei.

Erhebliches Gefährdungs- und Verletzungspotenzial

Dem widersprachen die Richter zwar nicht vollends. Sie wiesen in der Begründung ihres Beschlusses jedoch darauf hin, dass ein Regelfahrverbot nicht allein wegen der Art eines von einem Beschuldigten geführten Kraftfahrzeugs entfallen könne.

Für die Beurteilung der abstrakten Gefährlichkeit einer Trunkenheits- beziehungsweise Drogenfahrt mit einem E-Scooter für die Sicherheit des Straßenverkehrs sei weniger die geringere Masse und Geschwindigkeit eines E-Scooters ausschlaggebend.

Vielmehr gehe es um die Wahrscheinlichkeit, andere Verkehrsteilnehmer mit einer unsicheren oder nicht berechenbaren Fahrweise mit weiteren möglichen Folgewirkungen zu beeinflussen und zu gefährden.

„Denn auch einem E-Scooter kommt durch die Fahrzeugmasse und die erreichbare Höchstgeschwindigkeit ein erhebliches Gefährdungs- und Verletzungspotenzial für Dritte zu, das noch dadurch verstärkt wird, dass beim E-Scooter eine Beschleunigung der Geschwindigkeit erheblich leichter fällt, als zum Beispiel mit einem konventionellen Fahrrad“, so das Gericht.

Gerechtfertigtes Fahrverbot

Diese Geschwindigkeit müsse von einem E-Scooter-Fahrer auch beherrscht werden können.

Beeinträchtigungen des Gleichgewichts und plötzliche Lenkbewegungen könnten nämlich angesichts der stehenden Fahrposition und des kleineren Radumfangs deutlich größere Auswirkungen auf dessen Fahrweise und dadurch hervorgerufene kritische Verkehrssituationen für andere Verkehrsteilnehmer bedingen.

Trotz allem komme es bei der Beurteilung der Frage, ob die Verhängung eines allgemeinen Fahrverbots in Fällen wie denen des Beschwerdeführers berechtigt sei, auf die Umstände des Einzelfalls an.

Von einem alkoholisierten oder unter Drogeneinfluss agierenden Verkehrsteilnehmer gehe aber auf jeden Fall eine erhöhte Gefahr aus. Denn dieser könne den Anforderungen an die im Straßenverkehr geforderten Handlungsweisen in der Regel nicht mehr genügen. In dem entschiedenen Fall sei das Fahrverbots auf jeden Fall gerechtfertigt gewesen.

Unterschiedliche Entscheidungen

Die Frage, ob gegen E-Scooter-Fahrer insbesondere im Fall einer Trunkenheitsfahrt ein allgemeines Fahrverbot verhängt werden darf, wird von den Gerichten unterschiedlich beurteilt.

Zuletzt hatte das Landgericht Wuppertal entschieden, dass der geltende Grenzwert für eine fahrlässige Trunkenheit im Straßenverkehr auch auf die Führer von E-Scootern anzuwenden ist (VersicherungsJournal 16.2.2022).

Andere Gerichte sind, wie das Oberlandesgericht Zweibrücken, hingegen der Meinung, dass es für die Beurteilung der Frage der Verhängung eines Fahrverbots auf die Umstände des Einzelfalls ankommt (VersicherungsJournal 12.3.2020, 22.4.2020 und 24.2.2021).