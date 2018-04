Dreist parken und trotzdem Recht bekommen

10.4.2018 – Stößt ein Autofahrer bei Dunkelheit gegen ein schwer wahrnehmbares verbotswidrig geparktes Fahrzeug, so trifft dessen Halter ein Mitverschulden an dem Unfall. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 15. März 2018 hervor (16 U 212/17).

Geklagt hatte ein Fahrzeughalter, der sein Auto unmittelbar hinter einer die Fahrbahn verengenden Verkehrsinsel im Halteverbot geparkt hatte.

Der Beklagte hatte während seiner Autofahrt, weil es dunkel war, das Fahrzeug zu spät wahrgenommen. Er stieß daher mit seinem Auto ungebremst gegen die hintere linke Ecke des Kfz des Klägers. Dadurch wurden auch zwei davor ebenfalls verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge beschädigt.

Alleinige Verantwortung?

Der Kläger hielt den Beklagten allein für den Unfall verantwortlich. Denn wäre dieser dem Sichtfahrgebot entsprechend mit angepasster Geschwindigkeit gefahren, hätte er das geparkte Fahrzeug wahrnehmen und den Unfall vermeiden können.

Doch dem wollten sich die Richter des Frankfurter Oberlandesgerichts nur teilweise anschließen. Anders als das in der ersten Instanz mit dem Fall befasste Frankfurter Landgericht, das die Klage vollständig abgewiesen hatte, gingen sie jedoch lediglich von einem nicht unerheblichen Mitverschulden des Klägers aus.

Hätte sich der Unfall tagsüber bei guten Sichtverhältnissen ereignet, so wäre der Beklagte nach Ansicht des Gerichts allein für dessen Folgen verantwortlich gewesen. Denn dann hätte der Beklagte das verbotswidrig abgestellte Fahrzeug des Klägers problemlos wahrnehmen und bei entsprechender Aufmerksamkeit einen Zusammenstoß verhindern können.

Grober Verkehrsverstoß

Im entschiedenen Fall habe sich der Unfall jedoch bei Dunkelheit ereignet. Der Personenkraftwagen des Klägers sei angesichts der besonderen örtlichen Umstände zudem nur schwer wahrzunehmen gewesen. Das Fahrzeug sei außerdem in einem gefährlichen Bereich in einer Weise geparkt worden, dass es eine „nicht unerhebliche Erschwerung“ für den fließenden Verkehr darstellte.

Angesichts dieses groben Verkehrsverstoßes treffe den Kläger daher auf jeden Fall ein Mitverschulden an dem Unfall. Dieses bewertete das Gericht mit 25 Prozent. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.