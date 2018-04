Drängen Mietsteigerungen Rentner in die Altersarmut?

19.4.2018 – Das Verbändebündnis Wohneigentum stellte am Mittwoch sein Konzept zur beschleunigten Bildung von Wohneigentum als einen wichtigen Baustein der Altersvorsorge sowie eine dazu in Auftrag gegebene Studie vor. Die Initiative erwartet vom Staat die Rückkehr zur aktiven Förderung von Wohneigentum. Die FDP-Bundestagsfraktion hat unterdessen einen Antrag zur Einführung eines Freibetrags bei der Grunderwerbssteuer gestellt. Der CDU-Wirtschaftsrat plädiert für die Einsetzung eines Bundestagsausschusses Bau und Heimat.

„Deutschland wohnt sich arm“, befürchtet die Initiative Wohn-Perspektive Eigentum. Das Verbändebündnis stellte am Mittwoch in Berlin ein Konzept zur beschleunigten Bildung von Wohneigentum vor. Dabei wird auf ein beim Eduard Pestel Institut für Systemforschung in Auftrag gegebenes Gutachten zur Wirkung von Wohneigentums-Förderung und möglichen Beiträgen des Wohneigentums zur Alterssicherung verwiesen.

Größte Hürde

Die größte Hürde beim Eigentumserwerb sei der mangelnde Eigenkapitalnachweis, der einen Bankkredit in weite Ferne rücken lasse. Deshalb sollte der Staat mit einem langfristigen zinsgünstigen Kredit oder der Übernahme einer Bürgschaft helfen, um die Wohneigentumsquote von derzeit nur 45 Prozent nachhaltig zu erhöhen.

Auch müsse die Spirale bei der Grunderwerbssteuer durch Schaffung von Freibeträgen unterlaufen werden. Um Mitnahmeeffekte durch Besserverdienende zu verhindern, soll die geförderte Wohnfläche begrenzt werden.

Das Verbändebündnis Wohneigentum wird vom Verband Privater Bauherren e.V. (VPB) koordiniert. Ihm gehören zudem die Bundesarchitektenkammer (BAK), die Bundesingenieurkammer e.V. (BIngK), der Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V., der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.V. (BDB) und die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau e.V. (DGfM) an.

Die eigenen vier Wände […] sind ein wichtiger Baustein zu einer nachhaltigen Altersversorgung. FDP-Bundestagsfraktion

FDP will Freibetrag

Zum Thema Wohnimmobilien wurden am Mittwoch gleich zwei Anträge der FDP-Bundestagsfraktion veröffentlicht. Dabei plädieren die Liberalen zum einen für eine Entbürokratisierung des Wohnungsbaus sowie eine Eindämmung der Kostenexplosion am Bau (Bundestagsdrucksache 19/1692).

Zum anderen soll eine „Trendwende zur Eigentümernation in Deutschland“ eingeleitet werden (Bundestagsdrucksache 19/1696). Dabei soll ein Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer helfen. „Die eigenen vier Wände gewähren mietfreies Wohnen auch im Alter und sind ein wichtiger Baustein zu einer nachhaltigen Altersversorgung“, heißt es in dem Antrag.

Grunderwerbssteuer sprudeln in immer neue Höhen

Das Volumen der Grunderwerbssteuer sei von 4,7 Milliarden Euro im Jahr 2005 auf 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2016 um mehr als das 2,5-Fache angestiegen. Und von 2016 auf 2017 habe sich dieses Steueraufkommen nochmal um 9,1 Prozent auf 13,54 Milliarden Euro erhöht, schreibt die FDP unter Berufung auf Berechnungen des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW).

In dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, über die Einführung eines „Lebensfreibetrags für natürliche Personen“ Bürger beim Erwerb von Wohneigentum zielgerichtet steuerlich zu entlasten. „Um den Startschuss für eine Eigentümernation Deutschland einzuleiten, soll ein Freibetrag von bis zu 500.000 Euro bei der Grunderwerbssteuer eingeführt werden.“

Auch der Mangel an Bauland muss als Flaschenhals für neue Wohnungen dringend angegangen werden. Wolfgang Steiger, CDU-Wirtschaftsrat

CDU-Wirtschaftsrat will mehr Tempo beim Wohnungsbau

Auch der CDU-Wirtschaftsrat hält es für höchste Zeit, dass mehr Wohnraum entsteht. Von daher unterstützt er die Einsetzung eines eigenständigen Bundestagsausschusses Bau und Heimat.

„Auch der Mangel an Bauland muss als Flaschenhals für neue Wohnungen dringend angegangen werden“, erklärte der Generalsekretär des Wirtschaftsrates Wolfgang Steiger. Auch müsse die Grunderwerbssteuer endlich auf ein erträgliches Maß abgesenkt werden.

Der Wirtschaftsrat spricht sich zudem für gezielte Marktanreize aus. So könnte etwa eine Sonderabschreibung für den Mietwohnungsbau helfen. Auch sollte man das Baurecht entschlacken. Über eine Baumusterordnung ließe sich die Kleinstaaterei von 16 Bauordnungen beenden, meint der CDU-Wirtschaftsrat.