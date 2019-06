DIW: Besserverdiener leben länger und erzielen Renten-Plus

6.6.2019 – Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung kommt zu dem Ergebnis, dass Besserverdiener überproportional mehr Rente beziehen. Untersucht wurde, wie sich die Lebenserwartungen verschiedener Geburtsjahrgänge im Verhältnis zu den Lebenslohn-Einkommen im Zeitablauf entwickelt haben und welche Verteilungswirkung dies für die Rente hat. Ausgewertet wurden Daten für männliche westdeutsche Arbeitnehmer, die zwischen 1926 und 1949 geboren wurden.

Die Lebenserwartung in Deutschland steigt wie in allen anderen Industrienationen auch kontinuierlich an. Allerdings haben Besserverdiener eine höhere Lebenserwartung und damit auch einen längeren Rentenbezug, stellten Wissenschaftler des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW) in Berlin fest. Dadurch würden sie wiederum überproportional zu ihren eingezahlten Beiträgen profitieren.

Bis zu sieben Jahre mehr

Die Wissenschaftler des Forschungsinstituts stützen ihre Berechnungen auf das umfangreiche Datenmaterial der Deutschen Rentenversicherung Bund. Ausgewertet wurden ausschließlich Daten für männliche westdeutsche Arbeitnehmer (ohne Ausländer), die zwischen 1926 und 1949 geboren wurden und die mindestens 30 Rentenentgeltpunkte angesammelt haben.

Die Lebenserwartung westdeutscher, männlicher Arbeitnehmer ab 65 Jahren . Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: DIW)

Vergleicht man die zehn Prozent mit dem höchsten Lohneinkommen (oberstes Lohndezil) mit den unteren zehn Prozent, dann haben die Besserverdienenden der Jahrgänge 1926 bis 1949 nicht nur eine höhere Lebenserwartung. Im Zeitablauf vergrößert sich der Abstand sogar von zunächst rund vier Jahren bei den ältesten Jahrgängen auf sieben Jahre bei den heute 70-Jährigen.

DIW: Äquivalenzprinzip gerät in Schieflage

Die DIW-Wissenschaftler leiten daraus eine Schieflage ab, da die Besserverdienenden beim Rentenbezug überproportional zu ihren Einzahlungen in die Rentenkasse profitieren würden, während die unterste Lohngruppe benachteiligt würde. Angemessen wäre von daher eine Aufwertung der unteren Rentenansprüche, um die Verhältnismäßigkeit wiederherzustellen und das Altersarmutsrisiko zu senken.

Wenn Menschen mit niedrigem Lebenslohn-Einkommen nicht nur weniger, sondern auch kürzer Rente beziehen würden, dann widerspreche dies dem Äquivalenzprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung, schreiben die drei Autoren der Studie. Und diese Ungleichheit steige im Zeitablauf noch an. Die Grundsatzidee sei ja eigentlich, dass jeder relativ zu seinen eingezahlten Beiträgen gleich viel aus der Rentenkasse ausgezahlt bekommt.

Grundrente wäre eine Möglichkeit Rentenansprüche aufzuwerten

Die DIW-Wissenschaftler vermuten, dass der Zusammenhang zwischen Lebenslohn-Einkommen und Lebenserwartung künftig auch bei Frauen auftreten wird, da diese zunehmend längere Erwerbsbiografien und damit höhere Lebenslohn-Einkommen erzielen würden.

Nach Einschätzung der Forscher machen die Untersuchungsergebnisse deutlich, dass das Äquivalenzprinzip in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht gilt und damit als Argument gegen eine Aufwertung von geringen Rentenansprüchen nicht zieht. Eine solche Aufwertung würde auch der Altersarmut vorbeugen.

Das von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) ins Spiel gebrachte Grundrenten-Modell (VersicherungsJournal 20.3.2019) wäre dabei – unabhängig von der Frage einer Bedürftigkeitsprüfung – eine Möglichkeit, schreiben die DIW-Wissenschaftler. Allerdings sollte das Armutsrisiko nicht nur über die Rentenversicherung aufgefangen werden. Als gesamtgesellschaftliche Herausforderung wären auch steuerliche Maßnahmen denkbar.