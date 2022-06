Direktanspruch auf Rückerstattung von Flugticketkosten?

10.6.2022 – Eine Reisende, deren Flug von dem Luftfahrtunternehmen annulliert wurde, hat einen Direktanspruch gegen die Fluggesellschaft auf Erstattung der Ticketkosten. Das Unternehmen kann sich daher nicht darauf berufen, dass sie sich an das Reisebüro wenden muss, bei dem die Reise gebucht wurde. So das Amtsgericht Köln in einem Urteil vom 29. Dezember 2021 (149 C 269/21).

Die Klägerin hatte mit Hilfe eines Reisebüros im November 2020 bei einer Fluggesellschaft einen Hin- und Rückflug gebucht. Den Preis für das Ticket in Höhe von knapp 1.200 Euro zahlte sie unter Einsatz ihrer Kreditkarte an das buchende Reisebüro.

Annullierter Flug

Kurz vor Reisebeginn teilte das Luftfahrtunternehmen der Frau per E-Mail mit, dass die Flüge ersatzlos annulliert worden seien. Die Betroffene forderte daher von der Fluggesellschaft, ihr die Ticketkosten zu ersetzen.

Die berief sich darauf, dass eine Erstattung bereits stattgefunden habe und zwar auf das Konto des Reisebüros. Entsprechendes würden auch die Vertragsbedingungen vorsehen. Denn danach habe eine Rückzahlung an denjenigen zu erfolgen, der das Ticket bezahlt habe.

Das Geld habe man aber nicht direkt von der Klägerin, sondern von dem von ihr beauftragten Reisebüro erhalten. Auf die Geltung ihrer Vertragsbedingungen würde auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reisebüros hingewiesen.

Doch anstatt sich wegen der Rückforderung an das Reisebüro zu wenden, zog die verhinderte Reisende gegen das Luftfahrtunternehmen vor Gericht. Mit Erfolg. Das Kölner Amtsgericht gab ihrer Klage statt.

Direktanspruch

Nach Überzeugung der Richter steht der Klägerin ein Direktanspruch gegenüber der Fluggesellschaft zu. Das ergebe sich aus der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung. Denn danach sei ein ausführendes Luftfahrtunternehmen im Fall einer Flugannullierung dazu verpflichtet, eine Rückzahlung direkt an den Fluggast zu leisten und zwar unabhängig von den Buchungsmodalitäten.

Entscheidend sei nämlich, dass ein Fluggast als Anspruchsinhaber die Zahlung zurückerhält. „Dies ergibt sich auch aus dem Sinn und Zweck der Verordnung, ein hohes Schutzniveau für Fluggäste sowie den Verbraucherschutz sicherzustellen“, so das Gericht.

Im Übrigen sei das Reisebüro von der Frau nicht zur Entgegennahme der Rückzahlung des Flugpreises ermächtigt gewesen. Das ergebe sich auch nicht aus der Tatsache, dass es im Rahmen des Vertragsabschlusses als Vermittlerin tätig geworden sei.

Der Erstattungsanspruch der Betroffenen gegenüber der Fluggesellschaft sei auch nicht durch deren Vertragsbedingungen beziehungsweise die AGB des Reisebüros abbedungen worden. Denn nach den Bestimmungen der Fluggastrechte-Verordnung dürften Verpflichtungen gegenüber Fluggästen, die sich aus der Verordnung ergeben, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.