DIHK: Versicherer blicken zuversichtlich in die nahe Zukunft

29.5.2019 – Aufgrund der Umfrageergebnisse unter mehr als 25.000 Unternehmen nahm der Deutsche Industrie- und Handelskammertag seine Wachstumsprognose auf 0,6 von 0,9 Prozent zurück. Die Versicherungswirtschaft erweist sich als stabilisierendes Element. Positiv sind insbesondere die Lebensversicherer gestimmt. Sie wollen auch ihr Personal wieder behutsam aufstocken.

„Die Konjunktur steht unter Druck“, erklärte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) am Dienstag in Berlin anlässlich der Vorstellung der DIHK-Konjunkturumfrage Frühsommer 2019 (PDF, 88 KB).

Die Erwartungen der mehr als 25.000 befragten Unternehmen an das Auslandsgeschäft seien so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Von daher senkte der DIHK seine Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2019 auf nur noch 0,6 Prozent. 2018 hatte sich noch ein Wachstum von 1,4 Prozent eingestellt.

DIHK-Konjunkturumfrage Frühjahr 2019 (Bild: DIHK)

Nach den dem VersicherungsJournal vorliegenden Detailergebnisse von über 100 an der Umfrage beteiligten Versicherungs-Unternehmen beurteilten 46 Prozent ihre Geschäftslage als verbessert und nur sechs Prozent als verschlechtert. Der Saldo von 40 Punkten liegt allerdings unter den jeweils 47 Punkten zu Beginn des Jahres (VersicherungsJournal 8.2.2019) und im Frühsommer 2018 (31.5.2018).

Bei der Beschäftigung wird überwiegend an Personalaufbau gedacht

In Bezug auf die Personalstärke zeigt sich ein Stimmungswandel in der Versicherungswirtschaft. Zwar wollen immer noch 17 Prozent der befragten Versicherer Personal abbauen, 20 Prozent suchen aber nach neuen Mitarbeitern. Der Saldo von drei Punkten vergleicht sich mit minus eins zu Jahresbeginn und minus drei im Frühsommer des vergangenen Jahres.

Noch deutlicher fällt der Stimmungsumschwung bei den Lebensversicherern aus. Hier will die große Mehrheit (87 Prozent) ihre Personalstärke zwar unverändert lassen, aber zehn Prozent wollen aufstocken und nur noch drei ihre Belegschaft reduzieren.

Der Saldo von sieben Punkten markiert den Umschwung. Zu Jahresbeginn standen hier noch minus vier Punkte und im Frühsommer 2018 sogar minus 17 Punkte zu Buche. Auch die Schaden- und Unfallversicherer suchen aktuell Personal (plus zehn Punkte).

Lebensversicherer blicken deutlich optimistischer in die nahe Zukunft

Auf die Frage der erwarteten Geschäftsentwicklung in den nächsten zwölf Monaten blicken die Lebensversicherer im Frühsommer deutlich optimistischer auf die Geschäftsentwicklung als noch zu Jahresbeginn.

26 Prozent der Unternehmen glauben, dass es besser laufen wird und nur sieben Prozent bleiben skeptisch. Der Saldo von 19 Punkten vergleicht sich mit den nur zwei Punkten zu Jahresbeginn.

Für die Versicherungsbranche ergab sich per Saldo ein positiver Wert von neun Punkten. 22 Prozent der Unternehmen rechnen mit einer positiven Entwicklung und 13 Prozent mit einer negativen. Der Saldo von neun Punkten bleibt aber deutlich hinter den Umfrageergebnissen vom Jahresanfang (plus 23 Punkte) und vor einem Jahr (plus 24 Punkte) zurück.

Die größten Risiken für die weitere Geschäftsentwicklung sehen die Versicherer in den von der Politik vorgegebenen Rahmenbedingungen (67 Prozent), gefolgt von einer möglichen schwächelnden Inlandsnachfrage (56 Prozent) und dem Fachkräftemangel (54 Prozent).