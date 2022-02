DIHK-Umfrage: Lage der Versicherer verbessert, Aussichten getrübt

14.2.2022 – Die Versicherer schätzen ihre Geschäftslage aktuell als verbessert ein. Die Erwartungen für die Zukunft gingen zurück. Das zeigt die DIHK-Konjunkturumfrage.

WERBUNG

Die deutsche Versicherungswirtschaft kann sich zu Jahresbeginn 2022 der jüngsten Konjunkturumfrage des DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. zufolge von die Gesamtwirtschaft bremsenden Einflüssen abkoppeln und ihren Wachstumskurs beibehalten.

„Die Wirtschaft hält die Luft an“ skizzierte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Freitag bei der virtuellen Pressekonferenz die Ergebnisse der jüngsten Umfrage.

Martin Wansleben (Archivbild: Brüss)

Der Wirtschaft drohe aber auch kein Krisenmodus, sagte der Manager. Aufgrund der negativen Einflüsse der anhaltenden Corona-Pandemie und deutlich gestiegener Energie- und Rohstoffpreise nahm der DIHK seine Wachstumsprognose für 2022 auf 3,0 (Herbst: 3,6) Prozent zurück.

Fachkräftemangel ist beherrschendes Thema

Der Fachkräftemangel belastet allerdings alle Branchen. Als Risiko für die weitere Geschäftsentwicklung gaben 70 (Herbst 2021: 58) Prozent der Versicherer den Fachkräftemangel an.

Auch in der Gesamtwirtschaft ist der Fachkräftemangel (61 Prozent) ein beherrschendes Thema. Als bedrohlicher werden allerdings steigende Energie- und Rohstoffpreise (64 Prozent) gesehen.

Ihre aktuelle Geschäftslage zu Jahresbeginn 2022 bezeichneten 53 Prozent der Befragten Versicherer als verbessert. Nur ein Prozent sah eine negative Entwicklung. Der Saldo von 52 Punkten vergleicht sich mit nur 18 Punkten in der Gesamtwirtschaft.

Er übertrifft auch das Versicherer-Ergebnis von 45 Punkten vom Herbst 2021 (VersicherungsJournal 29.10.2021) und von 37 Punkten vom Jahresbeginn 2021 (19.2.2020).

Bei den Geschäftserwartungen werden Versicherer vorsichtiger

Auch für die nahe Zukunft bleiben die Versicherer optimistisch gestimmt – allerdings etwas zurückhaltender als noch im Herbst 2021.

32 Prozent rechnen zu Jahresbeginn mit einer positiven Geschäftsentwicklung; zehn Prozent beurteilen die Entwicklung eher negativ. Der positive Saldo von 22 Punkten liegt unter den Erwartungen vom Herbst 2021 (27 Punkte) aber weiter deutlich über die sehr verhaltenen Aussichten zu Jahresbeginn 2021 (plus sechs Punkte).

Finanzierungsprobleme sind den Versicherern nahezu fremd. 90 Prozent der Versicherer gaben an, über stabile Finanzverhältnisse zu verfügen. Allerdings muss man hier berücksichtigen, dass sich nur wenige Versicherer an diesem Umfragekomplex beteiligt hatten.

Versicherer denken weiter an Personalaufbau

Die Beschäftigungsabsichten in der Versicherungswirtschaft bleiben auch zu Jahresbeginn positiv ausgerichtet. Die große Mehrheit der Versicherer will die Personalstärke zwar stabil halten (67 Prozent), aber 26 Prozent der befragten Unternehmen suchen Arbeitskräfte und nur sieben Prozent denken an Personalabbau.

Inwieweit hier der Fachkräftemangel Wirkung zeigt, lässt sich aus den Daten nicht herauslesen. Im Herbst 2021 wollten per Saldo (23 Punkte) allerdings noch mehr Unternehmen Personal einstellen.

Die Investitionsabsichten bleiben in der Versicherungswirtschaft auf stabilem Niveau. 33 Prozent der Unternehmen wollen mehr investieren und nur neun Prozent diese Ausgaben reduzieren. Zu Jahresbeginn erreicht der Saldo damit 24 (Herbst 2022: 22) Punkte.