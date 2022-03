Diesen Kfz-Versicherern fuhren die meisten Kunden davon

31.3.2022 – Bei neun der 50 größten Anbieter schrumpfte zwischen 2015 und 2020 der Bestand an versicherten Risiken in der Kraftfahrtversicherung. Axa und HDI büßten laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ nach absoluten Zahlen am stärksten ein. Prozentual am höchsten fiel das Minus bei Allianz Direct aus.

Die Zahl der versicherten Risiken in der Kraftfahrtversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus von 2010 auf 2020 mehr als ein Sechstel. 2020 summierte sich der Bestand auf 124,3 Millionen Verträge.

Während es zu Beginn des Betrachtungszeitraums mit jährlich etwa einem Prozent eher verhalten bergauf ging, lag die Zuwachsrate ab 2016 kontinuierlich bei um die zwei Prozent. Von 2015 auf 2020 baute die Branche das Beitragsvolumen um annähernd ein Neuntel aus.

Neun Versicherer mit Bestandsrückgängen

Bei der Bestandsentwicklung auf Unternehmensebene betrachtet werden riesige Unterschiede deutlich. So hatte fast jeder fünfte der 50 nach Prämienvolumen größten Gesellschaften Einbußen zu verzeichnen.

Am größten vielen diese bei der Axa Versicherung AG (minus 780.000 Policen) und der HDI Versicherung AG (minus 760.000 Stück) aus. Die Allianz Direct Versicherungs-AG hatte 2020 knapp eine halbe Million Kontrakte weniger im Bestand als noch 2015. Verminderungen im sechsstelligen Bereich waren ansonsten nur noch bei der DA Deutschen Allgemeinen Versicherung AG (DA Direkt) und der Landschaftlichen Brandkasse Hannover (VGH) zu beobachten.

Die Garanta Versicherungs-AG verlor im hohen fünfstelligen Bereich, die Oldenburgische Landesbrandkasse im niedrigen. Nur leicht nach unten zeigt die Kurve beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. und bei der Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G.

Dies zeigt der „Branchenmonitor: Kraftfahrtversicherung 2015-2020“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In ihm werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 88 Prozent Marktanteil dargestellt.

Veränderungsraten von bis zu über 40 Prozent

Betrachtet man die Verminderungsraten von 2015 auf 2020, so fiel das Minus bei der Allianz Direct mit fast 41 Prozent am größten aus. Beim HDI betrug die Abnahme über ein Viertel, bei der DA Direkt über ein Fünftel.

Bei der Axa und der Garanta verminderte sich der Vertragsbestand um jeweils rund ein Siebtel. Hohe einstellige Reduzierungsraten hatten die VGH und die Oldenburgische Landesbrand zu verzeichnen.

Sonderfaktoren bei der Allianz Direct

Bei der Allianz Direct (früher Allsecur) kehrte sich der jahrelange Wachstumstrend im Jahr 2018 um. Dem damaligen Minus von knapp 1,5 Prozent folgten zwei deutliche Bestandsreduzierungen, die auf Sonderfaktoren zurückzuführen waren. Zum einen hat das Unternehmen 2019 den Vertrieb über Vergleichsportale eingestellt, was den Bestand um fast 300.000 Policen schrumpfen ließ.

2020 ging es sogar um mehr als 300.000 Kontrakte hinab. Die Gesellschaft hatte nach eigenen Angaben „ein Jahr der Transformation in einem stark durch die Covid-19-Pandemie geprägten Marktumfeld“ zu verzeichnen.

Unter diesen „herausfordernden“ Rahmenbedingungen hat man laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 972 KB) „parallel zur konsequenten Fortsetzung des Aufbaus der neuen Marke und der Fokussierung auf die eigenen Vertriebskanäle den Bestand an Versicherungsverträgen in der Kraftfahrtversicherung fast vollständig auf das neue, die Europäische Direktplattform nutzende Produktangebot umgestellt“. Dies habe sich negativ auf den Bestandserhalt ausgewirkt.

Hintergründe zu den hohen Verlusten bei HDI…

Beim HDI war der Bestand kontinuierlich rückläufig. In den ersten Jahren des Betrachtungszeitraums ging die Verminderung unter anderem auf fortgeführte Sanierungsmaßnahmen und die nach eigenen Angaben „geplante“ Abgabe des Großflottengeschäfts an die HDI Global SE (VersicherungsJournal 11.2.2019) zurück.

Zum Hintergrund für das fast zehnprozentige Minus im Jahr 2019 hatten die Hannoveraner „im Wesentlichen ein geringeres Neugeschäft aufgrund einer profitabilitäts-orientierten Zeichnungspolitik“ genannt (1.3.2021). 2020 ging es mit rund acht Prozent ebenfalls stark bergab.

Dies war laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 878 KB) „getrieben durch pandemiebedingte Effekte, das Auslaufen eines Kooperationsmodells sowie Bestandsverluste aus dem Jahreswechselgeschäft 2019/2020“.

…und Axa

Auch die Axa verlor kontinuierlich. Dabei nahm das Schrumpfungstempo zum Ende des Beobachtungszeitraums merklich an Fahrt auf. Zuletzt fiel es mit 6,5 Prozent fast doppelt so groß aus wie im Jahr zuvor.

Dies geht vor allem auf die Entwicklung im Bereich Kfz-Haftpflicht zurück. Dort hat sich das Minus mit rund 217.000 Policen im Vergleich zu 2019 in etwa verdreifacht. In der Folge fielen die Kölner in der Rangliste der größten Anbieter von der sechsten auf die neunte Position zurück (15.2.2022). 2015 hatte es sogar noch für Position fünf gereicht.

DA Direkt kehrt in die Wachstumsspur zurück

Die DA Direkt schaffte 2020 nach vier Verlustjahren den Turnaround und konnte wieder leicht um 16.000 Kontrakte beziehungsweise 1,5 Prozent zulegen.

Das Wachstum wurde „unter konsequenter Beibehaltung einer risikoadäquaten und ergebnisorientierten Tarifierungs- und Zeichnungspolitik“ erreicht, heißt es im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,2 MB).

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.