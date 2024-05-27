Diese Wohngebäudeversicherer landeten 2024 tief in der Verlustzone

16.10.2025 – 22 der 50 größten Anbieter erzielten im vergangenen Jahr in der verbundenen Wohngebäudeversicherung eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent. Dies zeigt der jüngst erschienene „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig. Auf den höchsten Wert von rund 124 Prozent kam die Adler.

2024 haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Wohngebäudeversicherer versicherungstechnisch den Sprung in die Gewinnzone geschafft.

Die Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) betrug im vergangenen Jahr nach Verbandsangaben 99,6 Prozent (VersicherungsJournal 8.10.2025). Das entspricht einer Verbesserung um fast vier Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr (11.11.2024).

Fast die Hälfte im roten Bereich

22 der 50 umsatzstärksten Anbieter gaben mehr für Schäden und Kosten aus als sie an Beiträgen einnahmen. Für die andere gute Hälfte stand im vergangenen Jahr eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent zu Buche.

Dies ist dem jüngst veröffentlichten „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ zu entnehmen. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der verbundenen Wohngebäudeversicherung (VGV), die auf rund 95 Prozent Marktanteil kommen.

Zum Vergleich: Im Jahr zuvor landete noch jeder zweite Anbieter versicherungstechnisch in der Verlustzone. Zwei Jahre zuvor waren es noch 31 Gesellschaften (4.12.2023), drei Jahre zuvor sogar 36 (8.12.2022).

Adler mit Combined Ratio von fast 124 Prozent

Der höchste Wert von fast 124 Prozent wird für die Adler Versicherung AG ausgewiesen. Da der Umsatz nicht so stark stieg wie die Schaden- und Betriebsaufwendungen, verschlechterte sich die Quote um etwa vier Prozentpunkte. Der Umsatz stieg „nur“ um ein Fünftel (auf 40 Millionen Euro), während der Schadenaufwand um fast ein Drittel (auf 36 Millionen Euro) zunahm.

Zwischen 117 und 113 Prozent blieben für die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG, die Rhion Versicherung AG, die Mannheimer Versicherung AG, die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG und die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG.

Während sich die Mannheimer um acht und die Rhion um 2,5 Prozentpunkte verbesserten, stieg die Quote insbesondere bei der Barmenia um etwa 15 Prozentpunkte deutlich an.

Weitere Akteure mit hohen Quoten

Zwischen 109 und 108 Prozent blieben für die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die Baloise Sachversicherung AG Deutschland und die Württembergische Versicherung AG. Dabei konnte nur die Gothaer ihre Combined Ratio senken.

Der „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung" enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024).