Diese Wohngebäudeversicherer gewannen die meisten Kunden hinzu

14.2.2023 – Während der Vertragsbestand zwischen 2016 und 2021 branchenweit leicht zurückging, konnten 32 der 50 größten Anbieter zulegen. Dabei wuchsen nach absoluten Zahlen die Provinzial (fusionsbeding) und prozentual gesehen die BA die Bayerische am stärksten. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Von 2016 auf 2021 ist der Bestand der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Wohngebäudeversicherer von 19,5 auf 19,3 Millionen Verträge zurückgegangen. Dies entspricht einem Minus von etwa einem Prozent.

Provinzial mit dem größten Bestandsausbau

Laut dem „Branchenmonitor 2016-2021: Wohngebäudeversicherung“ konnten allerdings 32 der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter ihre Bestände ausbauen. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Gesellschaften in diesem Zweig mit rund 95 Prozent Marktanteil.

Das größte Plus nach absoluten Zahlen stand für die Provinzial Versicherung AG zu Buche, die um 568.000 Kontrakte zulegte. Ein sechsstelliges Wachstum schaffte im Betrachtungszeitraum ansonsten nur noch die Generali Deutschland Versicherung AG (plus 304.000) und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (plus 113.000).

Dahinter folgen mit Zuwächsen zwischen gut 66.000 und knapp 51.000 Verträge die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G.

Sonderfaktoren bei Provinzial und Generali

Die Entwicklung bei der Provinzial ist insbesondere auf einen Sonderfaktor zurückzuführen. Hintergrund ist die Verschmelzung der Westfälischen Provinzial Versicherung AG auf die Provinzial Rheinland Versicherung AG, die dann in Provinzial Versicherung AG umfirmiert wurde (13.12.2021). Zu beachten ist auch, dass für 2020 die Zahlen der Provinzial Rheinland den 2021er-Zahlen der „neuen“ Provinzial gegenübergestellt wurden. Insofern ist die Vergleichbarkeit stark eingeschränkt.

Hintergrund für das hohe Plus bei der Generali ist ebenfalls eine Fusion. Hierzu schreiben die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Der LVM legte kontinuierlich und nach Stückzahl relativ gleichmäßig zu (zwischen 21.000 und 24.000 Kontrakte pro Jahr ). Die Wachstumsrate verminderte sich im Zeitverlauf leicht – und zwar von 3,7 Prozent zu Beginn auf 2,9 Prozent am Ende des Beobachtungszeitraums.

Die Marktteilnehmer mit den größten Steigerungsraten

Prozentual gemessen wuchs die BA die Bayerische am stärksten. Sie konnte den Vertragsbestand auf rund 85.600 mehr als verdreifachen. Für die Provinzial errechnet sich eine Zuwachsrate von 103 Prozent.

Um jeweils mehr als vier Fünftel legten die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG und die Adler Versicherung AG zu, um etwa drei Viertel die Generali Deutschland. Steigerungsraten zwischen 47 und 29 Prozent hatten die WGV-Versicherung AG (auf fast 123.000 Policen), die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group (auf über 150.000 Kontrakte) und die Huk24 AG (auf annähernd 114.000 Stück) zu verzeichnen.

BA die Bayerische und Adler mit kontinuierlichem Bestandsausbau

Dabei wuchs die Adler zu Beginn und zum Ende des Betrachtungszeitraums mit mindestens einem Siebtel und höchstens einem Viertel besonders deutlich.

Bei der BA die Bayerische schwächte sich das Zuwachstempo kontinuierlich ab, von über einem Drittel im Jahr 2016 auf zuletzt nur noch etwa ein Drittel. Die Barmenia konnte nach anfänglichen Einbußen dreimal im zweistelligen Prozentbereich zulegen. Zuletzt betrug das Plus dann nur noch 6,8 Prozent.

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.