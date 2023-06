Diese Wohngebäudeversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

2.6.2023 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Kunden wissen, welche Wohngebäudeversicherer sie als am fairsten bewerten. Dabei erhielten zehn Anbieter ein „sehr gut“. Zu dieser Gruppe gehören Allianz, Debeka, Ergo, Generali Deutschland, Huk-Coburg, LVM, Provinzial, SV, VGH und Württembergische.

Die Servicevalue GmbH hat auch in diesem Jahr wieder in Kooperation mit Focus Money untersucht, von welchen Wohngebäudeversicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im April durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 3.236 Kundenurteile zu 35 Unternehmen zusammen.

Bewertung: So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Kunden als Metabegriff empfundene Fairness durch die folgenden sechs Teildimensionen mit insgesamt 23 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faire Tarifleistung: Angebotsauswahl, Transparenz der Tarife, gute Kombinations-Möglichkeiten, Flexibilität der Tarife, attraktive technische Zusatzleistungen, attraktive organisatorische Zusatzleistungen;

faire Kundenberatung: Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Beantwortung aller Fragen, Fachkompetenz;

fairer Kundenservice: Erreichbarkeit der Mitarbeiter, unkomplizierte Anliegenbearbeitung, Belohnung von Kundentreue, Kulanz bei Beschwerden/ Reklamationen;

faire Schadenregulierung: schnelle Reaktion im Schadenfall, unkomplizierte Schadenabwicklung, angemessener Regulierungsumfang;

faire Kundenkommunikation: Verlässlichkeit der Aussagen, verständliche Kommunikation, angemessener Informationsumfang, Übersichtlichkeit der Website;

faires Preis-Leistungs-Verhältnis: Preis-Leistungs-Verhältnis, Stabilität der Beiträge, faire Versicherungssumme.

Vierstufige Bewertungsskala

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Wohngebäudeversicherer aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die sechs Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten zehn Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Dabei gelang der SV der Neueinstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser verabschieden mussten sich die DEVK Versicherungen. Die übrigen neun genannten Akteure verteidigten ihren Platz unter den Topanbietern aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 2.6.2022).

Fünf Versicherer in allen Segmenten top

Nur die Allianz, die Huk-Coburg, der LVM, die SV und die VGH zählen in allen sechs Segmenten zu den Topgesellschaften. Jeweils fünfmal ein „sehr gut“ bekamen die Ergo (bis auf Schadenregulierung), die Debeka (bis auf Kundenservice) sowie die Generali und die Provinzial (jeweils bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis). Alle anderen Testkandidaten schafften bestenfalls vier Mal ein „sehr gut“.

In allen der zurückliegenden sechs Auflagen ein „sehr gut“ schafften die Allianz, die Debeka, die Huk-Coburg, der LVM, die Provinzial und die Württembergische. Fünf Mal zu den Topanbietern zählte die DEVK (nicht 2023), vier Mal die Generali (seit 2020) und drei Mal die Ergo (seit 2021).

Besonders wichtig ist die Fachkompetenz

Im Rahmen einer Relevanzanalyse (Varianzaufklärung der Korrelation nach Pearson) wurden zudem die wichtigsten Kundenbindungstreiber ermittelt. Demnach gehört die Kulanz bei Beschwerden und Reklamationen zu den wichtigsten Aspekten.

In diesem Punkt schneiden der LVM und die SV am besten ab (Mittelwert jeweils 1,83). Den Bronzerang sicherte sich die VGH (1,88). Hauchdünn dahinter folgen die Debeka, die Allianz und die Ergo. Der Durchschnittswert liegt bei 2,02.

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 337-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Wohngebäudeversicherern 2023“ können in diesem Studienflyer (PDF, 552 KB) nachgelesen werden.