Diese Versicherer, Vermittler und Vertriebe gelten als besonders kompetent

24.5.2024 – Servicevalue und Focus Money haben ein Kompetenzranking zu über 1.100 Firmen aus 48 Branchen erstellt. Aus der Versicherungsbranche sind 16 Bereiche und Sparten vertreten. Nur ein Akteur liegt in mehr als einer Kategorie an der Spitze: die Allianz (Kfz-, Hausrat- und Lebensversicherung). Nur die Agila (Tierversicherer), die Barmer (Krankenkassen) die Concordia (Rechtsschutzversicherer), Helmsauer (Versicherungsmakler) und Verivox (Versicherungs-/ Finanzvergleichsportale) konnten ihren Vorjahressieg wiederholen.

Bereits zum sechsten Mal hat die Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitschrift Focus Money eine Untersuchung zur Kompetenz von deutschen Unternehmen durchgeführt. Insgesamt wurden 1.122 Gesellschaften aus 48 Dienstleistungs- beziehungsweise Handelsbranchen bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 180.627 angegeben.

Zu der im März und April 2024 durchgeführten Befragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Unternehmen beziehungsweise Anbieter wurden mindestens 150 Kundenstimmen angestrebt, heißt es weiter.

So wurde bewertet

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Inwieweit stimmen Sie zu, dass die folgenden Unternehmen als Anbieter von Produkten/ Dienstleistungen insgesamt eine hohe Kompetenz aufweisen?”

Dabei kann sich die zugeschriebene Kompetenz allein auf das wahrgenommene Ergebnis als Qualitätsmerkmal bezüglich des Produktes/ der Dienstleistung beziehen oder auch weitere Aspekte wie Fähigkeit, Eignung, Wissen, Lernen, Performanz bezüglich des Unternehmens/ Mitarbeiters et cetera berücksichtigen.“ Insgesamt standen fünf Antwortoptionen zur Auswahl:

„Stimme voll zu.“

„Stimme zu.“

„Stimme eher zu.“

„Stimme eher nicht zu.“

„Stimme nicht zu.“

Für die Auswertung wird der Mittelwert der abgegebenen Stimmen errechnet. „Ein Wert von ‚1‘ würde bedeuten, dass alle Befragten dieses/n Unternehmen/ Anbieter am besten beurteilen. Ein Wert von ‚5‘ hingegen gäbe an, dass die befragten Kunden dort keine Kompetenz wahrnehmen“, erläutern die Studienautoren.

Versicherungsbranche sammelt viele Top-Platzierungen

Auf den besten Wert unter allen Testkandidaten in der Gesamtschau kam die Verivox GmbH in der Kategorie „Versicherungs-/ Finanzvergleichsportale“ (Mittelwert: 2,36).

Dahinter folgen dicht beieinander die Allianz Versicherungs-AG (Kfz-Versicherer; 2,37) vor dem Debeka Krankenversicherungsverein a.G. (private Krankenversicherer) und der Wüstenrot Immobilien GmbH (Immobilienmakler) mit jeweils 2,38. Alle vier vorgenannten Akteure gewannen in ihrer Kategorie und dürfen sich mit dem Prädikat „höchste Kompetenz“ schmücken.

Allianz drei Mal auf dem Spitzenplatz

In den folgenden Branchenrankings erhielten diejenigen Unternehmen die Bewertung „hohe Kompetenz“, die besser als der Gesamtmittelwert aller abgegebenen Stimmen waren. Wer über dem Durchschnitt der Unternehmen mit „hoher Kompetenz“ lag, bekam die Auszeichnung „höchste Kompetenz“. Die unten aufgelisteten Branchensieger erhielten keine gesonderte Auszeichnung.

Die Allianz schaffte es nicht nur in der Kfz-, sondern auch in der Hausrat- (2,42) und in der Lebensversicherung (2,46) auf den Spitzenplatz. Branchensieger in jeweils einer Kategorie mit Versicherungsbezug wurden neben der Debeka auch

Dabei konnten die Agila (Tierversicherer), die Barmer (Krankenkassen) die Concordia (Rechtsschutzversicherer), Helmsauer (Versicherungsmakler) und Verivox (Versicherungs-/ Finanzvergleichsportale) ihre Spitzenposition aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 30.5.2023) verteidigen.

Weitere Informationen

Die Branchenergebnisse können auf dieser Servicevalue-Internetseite eingesehen werden.

Servicevalue weist explizit auf Folgendes hin: „Ist ein Anbieter nicht aufgeführt und nicht untersucht worden, so heißt dies nicht, dass dieses fehlende Unternehmen am Markt nicht mehr existent ist beziehungsweise von seinen Kunden keine Kompetenz-Zuschreibung erhält. Ein Unternehmen wird aufgenommen, wenn sein Marktanteil (Kundenanzahl) hinreichend groß ist.“