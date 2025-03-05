Diese Versicherer und Vertriebe haben besonders treue Firmenkunden

9.2.2026 – Welche Akteure die gewerblichen Kunden für besonders vertrauenswürdig halten, haben Servicevalue und das SZ-Institut in einer Untersuchung mittels Social Listening ermittelt. Branchensieger wurden die Provinzial (Versicherer), die Huk24 (Direktversicherer) und die Tecis (Finanz- und Anlageberater).

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem SZ-Institut der Süddeutschen Zeitung Media GmbH erstmals die Firmenkundentreue von rund 7.800 Unternehmen aus 69 Branchen ermittelt.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie „Firmenkundentreue 2026“ basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück.

In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 30. November 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht. Die Suchanfragen erfolgten anhand der vier gleichgewichteten Eventtypen Service, Qualität, Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein. Dies erfolgte durch die Berechnung „der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp, die gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet werden“, heißt es in der Studiendokumentation (PDF, 385 KB).

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Schließlich wurden die ermittelten Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen jeder Branche mit 100 Punkten die Benchmark bildet.

Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhielten die Auszeichnung „Sieger“.

Huk24 gewinnt bei den Direkt-, Provinzial bei den Versicherern

Bei den Direktversicherern setzte sich die Huk24 AG gegen die Wettbewerber durch. 100 normierte Punkte bedeuten die Auszeichnung „Branchensieger“. In die Siegerliste trugen sich die Cosmos Versicherungen (97,4) und die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt; 95,6) ein.

Branchensieger in der Kategorie „Versicherer“ wurden die Provinzial Versicherungen (100 Zähler). Zu den 19 Akteuren mit dem Prädikat „Sieger“ gehören die

Tecis siegt bei den Finanz- und Anlageberatern

Eine weitere Kategorie mit Finanzbezug war „Finanz- & Anlageberatung“. In diesem Segment ließ die Tecis Finanzdienstleistungen AG (normierte 100 Zähler, Auszeichnung: „Branchensieger“) alle Wettbewerber hinter sich. Zur Gruppe der „Sieger“ gehören die

Übersichten über alle Branchen-Rankings sind auf dieser Internetseite zu finden.