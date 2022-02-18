Diese Versicherer und Vermittler gelten als unternehmerisch besonders verantwortungsvoll

29.1.2026 – In Sachen Innovationskraft gehören die Versicherungsdienstleister nicht zu den Topbranchen. Sie finden sich eher im Mittelfeld oder weiter unten wieder. Ganz weit hinten rangieren die „Finanzvertriebe“ und die „Versicherungsmakler“. Branchensieger wurden MLP (Vertriebe), FVB (Makler), R+V (Versicherer) und S-Direkt (Direktversicherer). Dies zeigt eine Untersuchung von Servicevalue im Auftrag des Fernsehsenders Welt. Sie basiert auf rund 180.000 Führungskräfte-Urteilen.

Die Servicevalue GmbH hat für den Nachrichtensender Welt erneut eine Untersuchung zur Innovationskraft deutscher Unternehmen durchgeführt. Dazu wurden im Dezember 2025 und Januar 2026 Führungskräfte (ab Gruppen-/Teamleitungsfunktion) online befragt.

Die Teilnehmer waren sogenannte Panelisten, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Insgesamt kamen etwa 181.000 Führungskräfte-Urteile zusammen. Die Mindestanzahl von 75 Bewertungen erreichten 2.211 Firmen aus 124 Branchen.

Befragung von Führungskräften

Zwar fällt es nach Aussage der Studienautoren nicht leicht, „wie sich unternehmerische Verantwortung in einer Unternehmensführung zeigt oder ob Unternehmenslenker tatsächlich vermögen, Verantwortung für alle möglichen Handlungen und ihre Folgen innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu übernehmen“.

Dennoch könne „vorausgesetzt werden, dass Personen, die Verbraucher und zugleich Beteiligte der Wirtschaft sind, aufgrund ihres ‚doppelten‘ Hintergrundwissens und [ihrer] Erfahrungen eine Vorstellung davon haben, welcher Unternehmensführung unternehmerische Verantwortung zum Beispiel gegenüber Gesellschaft, Mitarbeitern und Kunden im stärkeren oder im schwächeren Maße zugeschrieben werden kann“, wird erläutert.

Den Studienmachern ging es nach eigener Aussage nicht darum, differenzierte Aspekte der unternehmerischen Verantwortung zu verorten und einer Einzelbewertung zuzuführen. Vielmehr sei der Begriff „unternehmerische Verantwortung“ bewusst sehr allgemein gehalten worden.

Fünf bewertungsrelevante Antwortoptionen

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Inwieweit können Sie aus eigenen Informationen und Erfahrungen heraus zustimmen, dass die Bemühungen der jeweiligen Unternehmensführung um eine unternehmerische Verantwortung aufrichtig und wirkungsvoll sind?

Die unternehmerische Verantwortung zeigt sich im Umgang mit Arbeitnehmern, Geschäftspartnern und Kunden und/oder gegenüber der Gesellschaft wie auch ganz allgemein in der Einhaltung ethischer Normen.“ Insgesamt standen den Interviewten sechs Antwortoptionen zur Verfügung:

„trifft voll und ganz zu“,

„trifft zu“,

„trifft eher zu“,

„trifft eher nicht zu“,

„trifft nicht zu“ und

„kann ich nicht beurteilen“.

Dabei war die letztgenannte Antwortoption nicht bewertungsrelevant.

Eigen- und Mittelwert ermittelt

Im ersten Schritt wurde für jedes Unternehmen der empirische Mittelwert ermittelt. „Liegt dieser innerhalb der jeweiligen Branche niedriger (= besser) als der Branchen-Mittelwert, wird dem Unternehmen eine ‚hohe unternehmerische Verantwortung‘ zugeschrieben.

Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert dieser ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe, wird dem Unternehmen eine ‚sehr hohe unternehmerische Verantwortung‘ zugeschrieben“, wird zur Methodik weiter erläutert. Das Unternehmen mit dem besten Eigenwert innerhalb seiner Branche wird mit dem Prädikat „Nummer Eins“ bedacht.

Finanzvertriebe ziemlich weit hinten

Am besten schnitten Brötje Heizung (Kategorie: Gebäudetechnik; Mittelwert: 2,32) und das Maschinenbauunternehmen Grob (2,33) ab. Von solchen Werten sind die Testkandidaten der Versicherungswirtschaft ein gutes Stück weit entfernt.

Dabei stellten die „Finanzvertriebe“ einen der schlechtesten Branchensieger. Der Branchenmittelwert wird mit 2,79 angegeben. In der Branchenwertung setzte sich die MLP SE mit einem Mittelwert von 2,57 gegen die Wettbewerber durch (Auszeichnung „Nummer Eins“).

Das Prädikat „sehr hohe unternehmerische Verantwortung“ erhielten die Postbank Finanzberatung AG (2,59), die Telis Finanz AG (2,60), die Swiss Life Select Deutschland GmbH (2,62) und die Finanzprofi AG (2,63).

Versicherungsmakler: FVB vor MRH Trowe und Helmsauer

Noch schlechter waren die Ergebnisse im Segment „Versicherungsmakler“. Der Branchendurchschnitt liegt hier bei 2,89. Hier machte die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH das Rennen (Mittelwert: 2,63).

Dahinter folgen mit jeweils „sehr hoher unternehmerischer Verantwortung“ die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe; 2,67), die Helmsauer-Gruppe (2,70), die Willis Towers Watson Versicherungsmakler GmbH (2,74) und die Global Gruppe (2,76).

S-Direkt und R+V bei den (Direkt-) Versicherern in Front

In der Kategorie Direktversicherer sicherte sich die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) den Branchensieg (Mittelwert: 2,40). „Sehr hohe unternehmerische Verantwortung“ besitzen die Cosmos Versicherungen (2,43), die Allianz Direct Versicherungs-AG (2,45), die Barmeniadirekt, eine Marke der Barmenia Allgemeinen Versicherungs-AG (2,47), und die DFV Deutsche Familienversicherung AG (2,49).

Bei den Versicherern gewannen die R+V Versicherungen mit einem Mittelwert von 2,37 (Auszeichnung: „Nummer Eins“). Die elfköpfige Verfolgergruppe mit „sehr hoher unternehmerischer Verantwortung“ besteht aus

Die vollständigen Ergebnislisten in den 124 untersuchten Branchen können auf dieser Servicevalue-Internetseite eingesehen werden.