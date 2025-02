Diese Versicherer haben aus Kundensicht die fairsten Konditionen

14.2.2025 – Servicevalue und Focus Money haben in einer Umfrage ermittelt, welche Unternehmen aus Kundensicht die besten Konditionen bieten. Dabei wurden auch verschiedene Versicherungsarten abgefragt. Die Allianz, Huk-Coburg und Arag schnitten in mehreren Sparten am besten ab.

Welche Unternehmen bieten Verbrauchern die fairsten Konditionen? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH zum dritten Mal im Auftrag der Zeitschrift Focus Money nachgegangen.

Laut Servicevalue wurden 151.000 Urteile zu 1.235 Unternehmen ausgewertet, die sich 60 verschiedenen Kategorien zuordnen lassen.

Die Versicherungsbranche wurde in diesen Sparten bewertet:

Berufsunfähigkeitsversicherung,

Hausratversicherung,

Finanzvertriebe,

Kfz-Versicherung,

Lebensversicherung,

Motorradversicherung,

Privathaftpflichtversicherung,

Private Krankenversicherung,

Private Krankenzusatzversicherung,

Rechtsschutzversicherung und

Wohngebäudeversicherung.

Zur Methodik: Befragung eines Online-Panels

Die Studie basiert auf einer Kundenumfrage, die über ein Online-Access-Panel durchgeführt wurde. Das heißt, es beteiligen sich registrierte Personen, die sich bereit erklärt haben, wiederkehrend an Umfragen des Meinungsforschungsinstitutes teilzunehmen.

In der Fachliteratur zur empirischen Sozialforschung wird diskutiert, inwiefern Panel-Umfragen zu Verzerrungen führen können, da oft dieselben Personen wiederholt teilnehmen. Zudem ist zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen, über die Meinungen abgegeben werden können, von den Studienverantwortlichen vorgegeben ist.

Teilnehmer sollten eine einzige Frage beantworten

Wie viele Personen sich jeweils zu den einzelnen Kategorien beziehungsweise Unternehmen geäußert haben, teilt Servicevalue nicht mit. Anhand einer einzigen Frage sollten die befragten Kunden einschätzen, inwieweit Leistungen und Produkte eines Unternehmens zu fairen Konditionen angeboten und verkauft werden.

Die Konsumenten sollten folgende Frage beantworten: „Inwieweit trifft es aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus zu, dass Angebote und Leistungen von [Anbieter XY] zu fairen Konditionen verkauft werden?“ Die Antwortmöglichkeiten waren:

„stimme voll und ganz zu“ (1)

„stimme zu“ (2)

„stimme eher zu“ (3)

„stimme eher nicht zu“ (4)

„kann ich nicht beurteilen“ (5)

Befragungszeitraum waren der Dezember 2024 und der Januar 2025. Was genau unter „faire Konditionen“ zu verstehen ist, wird weder in der Studie noch im Begleittext genauer definiert. Hier hatten die Antwortenden folglich einen gewissen Interpretationsspielraum und mussten den Begriff nach ihrem subjektiven Verständnis einordnen.

Welche Anbieter eine Auszeichnung erhalten

Für jedes Unternehmen wird der ungewichtete Mittelwert beziehungsweise Score aus allen abgegebenen Antworten oder Bewertungen (auf einer Skala von 1 bis 5) berechnet. Das bedeutet, dass jede Antwort unabhängig von ihrer Häufigkeit oder Bedeutung gleich gewichtet wird.

Liegt der empirische Mittelwert eines Anbieters niedriger (= besser) als der jeweilige Kategorien-Mittelwert, wird dem Anbieter die Auszeichnung „Fair“ zugeschrieben, so erklärt Servicevalue im Studiensteckbrief.

Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert dieser überdurchschnittlichen Gruppe, erhält der Anbieter die Auszeichnung „Fairste“.

In den folgenden Auflistungen werden all jene Versicherer aufgelistet, die in ihren Kategorien die beste Wertung „fairste Konditionen“ erhalten haben:

Die Berufsunfähigkeitsversicherer mit den fairsten Konditionen

Bei den Berufsunfähigkeitsversicherern erhalten insgesamt neun Unternehmen die Auszeichnung „fairste Konditionen“, weitere elf Anbieter werden mit „faire Konditionen“ gewertet. Die Branchensieger sind:

Die Hausratversicherer mit den fairsten Konditionen

In der Kategorie Hausratversicherung erhielten acht Anbieter die Auszeichnung „fairste Konditionen“, weiteren 13 Anbietern werden „faire Konditionen“ bescheinigt. Ein Siegel für fairste Konditionen erhalten folgende Versicherer:

Die Kfz-Versicherer mit den fairsten Konditionen

Bei den Kfz-Versicherern wurden elf Anbieter für ihre „fairsten Konditionen“ gewürdigt. Weitere zwölf Versicherer haben nach Interpretation der Studienmacher „faire Konditionen“. Dies sind die Wertungssieger:

Die Lebensversicherer mit den fairsten Konditionen

Im Feld der Lebensversicherer erhalten neun Anbieter ein „fairste Konditionen“-Siegel. Weiteren acht Assekuranzen werden „faire Konditionen“ bescheinigt. Die Wertungssieger sind:

Die Privathaftpflichtversicherer mit den fairsten Konditionen

Insgesamt zehn Privathaftpflichtversicherer können sich im aktuellen Ranking mit dem Siegel „fairste Konditionen“ schmücken. „Faire Konditionen“ werden weiteren elf Anbietern zugestanden. Das sind die Wertungssieger:

Die privaten Krankenversicherer mit den fairsten Konditionen

Bei den Anbietern privater Krankenvollversicherungen werden acht Versicherern „fairste Konditionen“ und weiteren acht „faire Konditionen“ bescheinigt. Die beste Wertung erreichen:

Die Rechtsschutzversicherer mit den fairsten Konditionen

Bei den Rechtsschutzversicherern werden acht Assekuranzen „fairste Konditionen“ und weiteren zehn „faire Konditionen“ bescheinigt. Die Gattungssieger sind:

Die Wohngebäudeversicherer mit den fairsten Konditionen

In der Wohngebäudeversicherung wurden acht Versicherer mit „fairste Konditionen“ prämiert. Weitere elf Assekuranzen haben nach Interpretation der Tester „faire Konditionen“.

Die einzelnen Ergebnisse in den jeweiligen Kategorien sind auf der Webseite von Servicevalue einsehbar. Dort findet sich auch ein kurzer Studiensteckbrief.