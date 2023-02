Diese Versicherer empfehlen Verbraucher am häufigsten weiter

3.2.2023 – Einen Branchenvergleich in punkto Weiterempfehlungen hat Servicevalue in Kooperation mit der Bild-Zeitung durchgeführt. In fünf Segmenten mit Versicherungsbezug gehen Ammerländer, Cosmos, Hepster, Dr. Klein und die ADAC Versicherungen als Sieger vom Platz.

Mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld weiterempfehlen, hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Bild-Zeitung untersucht. Die Marktforscher weisen in den Studienunterlagen darauf hin, dass die Analyse „eigeninitiiert und unabhängig von den bewerteten Unternehmen“ sei.

Zur Studie

Die Auswertung mit dem Titel „Kundenempfehlung“ basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf über 600.000 Urteilen von Verbrauchern zu 2.215 Anbietern in 166 Branchen, darunter auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Die Urteile wurden im Rahmen einer Onlinebefragung im Dezember 2022 eingeholt. Dazu wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Wie viele Kundenstimmen die Marktforscher pro Firma anstrebten, wird nicht erwähnt.

Die Bewertung

Für die Auswertung und die Rankings stellte Servicevalue den Teilnehmern folgende Frage: „Würden Sie die folgenden Unternehmen / Marken Ihren Freunden, Verwandten oder Kollegen empfehlen oder von diesen abraten?“

Insgesamt standen den Teilnehmern fünf Antwortoptionen zur Verfügung: „empfehle ich ungefragt“, „empfehle ich auf Nachfrage“, „empfehle ich nicht“, „rate aber auch nicht von ab“, „rate ich auf Nachfrage von ab“ und „rate ich ungefragt von ab“.

Je Unternehmen oder Marke errechnete Servicevalue eine Empfehlungsquote. Sie kann theoretisch zwischen plus 100 und minus 100 liegen und entscheidet anschließend über die Positionierung im Ranking.

Überdurchschnittlich bessere Empfehlungsquoten innerhalb einer Branche erhielten die Auszeichnung „sehr hohe Empfehlung“ und das Unternehmen oder die jeweilige Marke mit der besten Bewertung erhielt die Auszeichnung „höchste Empfehlung“, jeweils bezogen auf die Branche. Anbieter mit überdurchschnittlich hohen Empfehlungsquoten erhielten die Auszeichnung „hohe Empfehlung“.

Die Branchensieger aus der Assekuranz

Für fünf Kategorien mit Versicherungsbezug erstellte Servicevalue eigene Rankings: Direktversicherer, E-Bike-Versicherer, Elektronikversicherer, Finanzvertriebe und Versicherer.

Unter den Direktanbietern gehen die Cosmos Versicherungen mit einer Empfehlungsquote von 27,97 als Sieger vom Platz, gefolgt von der Huk24 AG (24,76) und der Admiraldirekt.de GmbH (23,55). Beide erhielten die Auszeichnung „sehr hohe Empfehlung“.

Das Siegel „höchste Empfehlung“ bekamen in der Kategorie E-Bike-Versicherer die Ammerländer Versicherungen (24,41). Bei den Elektronikversicherern setzte sich das Insurtech Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH (24,66) gegen den Wettbewerb durch. Bei den Finanzvertrieben wurde die Dr. Klein Privatkunden AG (12,43) Klassenbeste.

Versicherer, die man weiterempfiehlt

Auf die höchste Empfehlungsquote kamen die ADAC Versicherungen (32,86). Damit positionierten sich die Münchener als Branchensieger in der Kategorie Versicherer. Sieben weitere Gesellschaften erhielten das Siegel „sehr hohe Empfehlung“. Das sind folgende Unternehmen:

Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.

Andere Studien, andere Ergebnisse

Diverse Untersuchungen ermitteln regelmäßig, welche Firmen oder Marken von Kunden gerne und oft weiterempfohlen werden. Die Erhebungen unterscheiden sich allerdings in der Methodik. Daher kommen die jeweiligen Auswertungen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Wie ausgeprägt die Weiterempfehlungs-Bereitschaft von Privatkunden gegenüber ihrem Hauptversicherer ist, dieser Frage ging das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV nach (VersicherungsJournal 18.10.2022).

Das Ergebnis: Im Rennen um den Spitzenplatz setzte sich, wie schon in den Vorjahren (22.9.2021, 17.9.2020, 18.9.2019), die Münchener Verein Versicherungsgruppe durch, gefolgt von den WGV Versicherungen und der Adam Riese GmbH.

Mit welchen Finanzdienstleistern Sparer so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen Freunden, Familie und Kollegen weiterempfehlen, hat die Servicevalue GmbH auch in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Focus Money untersucht (20.4.2022). Die beste Bewertung der Befragten bekam die Allianz Lebensversicherungs-AG.