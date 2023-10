Diese Versicherer empfehlen Privatkunden (nicht) weiter

26.10.2023 – Verbraucher bringen als Privatkunden der DEVK und dem Münchener Verein die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft entgegen. Am schlechtesten schneiden die Nürnberger, die Signal Iduna und die Hansemerkur ab. Dies geht aus der Disq-Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2022“ hervor.

Wie ausgeprägt ist die Weiterempfehlungs-Bereitschaft von Privatkunden gegenüber ihrem Hauptversicherer? Unter anderem dieser Frage ist das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV im Rahmen der Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2023“ nachgegangen.

Verschiedene Leistungsbereiche auf dem Prüfstand

Grundlage der Studie ist eine zwischen April und August durchgeführte Onlinebefragung zur Zufriedenheit von Versicherungskunden nach der Cawi-Methode. An dieser beteiligten sich 4.780 erwachsene Verbraucher. Bewerten konnten sie denjenigen Anbieter, bei dem sie alle oder zumindest die meisten Policen haben.

Unter die Lupe genommen wurde in der Untersuchung die Kundenzufriedenheit anhand der unterschiedlich gewichteten Leistungsbereiche Service, Preis-Leistungs-Verhältnis, Produktqualität und Transparenz/ Verständlichkeit (VersicherungsJournal 29.9.2023). Eingeflossen sind neben der Weiterempfehlungs-Bereitschaft zudem erlebte Ärgernisse mit dem Versicherer (11.10.2023).

WERBUNG

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Verbraucher

Für die Weiterempfehlungs-Bereitschaft wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis: Im Rennen um den Spitzenplatz setzten sich die DEVK Versicherungen gegen die Wettbewerber durch. Aus dem höchsten Anteil an Promotoren (über 87 Prozent) und dem zweitniedrigsten Anteil an Detraktoren (ein Neuntel) errechnet sich ein NPS-Wert von 67. Im Vorjahr hatten die Kölner den fünften Rang belegt (18.10.2022).

Nur hauchdünn dahinter folgt der Gesamtsieger, die Münchener Verein Versicherungsgruppe (66,4). Sie hatte in den vorangegangenen Studienauflagen auch in Sachen Weiterempfehlung an der Spitze gelegen (22.9.2021, 17.9.2020, 18.9.2019). Dabei stand dem höchsten Fürsprecheranteil von über vier Fünfteln der neuntbeste Kritikeranteil (knapp 14 Prozent) gegenüber.

WGV auf dem Bronzerang

In einem engen Rennen um den Bronzerang behielt die im Vorjahr zweitplatzierte WGV-Versicherung AG die Oberhand (NPS: 60,9). Die Gesellschaft schaffte den viertbesten Promotorenanteil (72 Prozent) und den zweitbesten Detraktorenanteil (ein gutes Neuntel).

Dicht dahinter liegt die im Vorjahr drittplatzierte Adam Riese GmbH (NPS: 60,2). Bei den Fürsprechern reichte es mit 73 Prozent für Rang drei, bei den Kritikern mit 13 Prozent für Rang fünf.

Von fünf auf sechs nach oben ging es für die Huk-Coburg Versicherungsgruppe. Der NPS von 52,8 errechnet sich aus dem fünfthöchsten Promotorenanteil von 70 Prozent und einem nur mittelmäßigen Detraktorenanteil von knapp 18 Prozent.

Nürnberger mit dem schlechtesten NPS-Wert

Am anderen Ende der Rangliste finden sich die drei Akteure wieder, bei denen die Fürsprecher die Kritiker jeweils nur leicht überwogen. Hierzu zählen die Nürnberger Versicherungen (32,6 zu 26,8 Prozent), die Signal Iduna Versicherungen (30 zu 24) und die Hansemerkur Versicherungsgruppe (30,6 zu 24,4).

Dabei kam die Signal Iduna auf den niedrigsten Anteil an Fürsprechern unter den 33 namentlich aufgelisteten Anbietern. Der höchste Anteil an Kritikern stand andererseits für die Gothaer Versicherungen mit 30,8 Prozent zu Buche. Zusammen mit dem fünftniedrigsten Promotorenanteil (38,6 Prozent) ergibt sich der viertschlechteste NPS von knapp acht.

Die Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2023 – Mehr Transparenz – mehr Kundennähe“ kann für brutto 476 Euro per E-Mail bei Markus Hamer erworben werden.