Diese Versicherer bieten Kunden die beste Beratung

13.2.2025 – In der aktuellen Deutschland-Test-Studie „Exzellente Kundenberatung 2025“ erhielten 18 Versicherer eine Auszeichnung für ihre Beratungsqualität. Die Allianz verlor dabei ihren Spitzenplatz aus dem Vorjahr an die Debeka und findet sich auf dem dritten Rang ein. Welche Assekuranzen konnten in diesem Jahr glänzen?

Welche Unternehmen beraten ihre Klientel besonders gut und schaffen so ein Vertrauensverhältnis? Zum vierten Mal ist dieser Frage Deutschland Test nachgegangen, eine Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen. Die Studie entstand im Auftrag von Focus Money.

Die Untersuchung bezog 16.000 Unternehmen in über 70 Branchen ein. Für die Versicherungsbranche sind dabei vor allem Versicherer, Direktversicherer, Versicherungsmakler und Finanz- und Anlageberater relevant.

Zur Methodik: Das Ohr an den Medien

Die Studie basierte auf dem Social-Listening-Verfahren, das in mehreren Stufen durchgeführt wird. Zunächst werden über das sogenannte Crawling Internetquellen im deutschsprachigen Raum mit Hilfe definierter Suchbegriffe durchsucht und gesammelt.

Das verwendete Onlinetool greift dabei auf Quellen wie Nachrichtenseiten, Onlineforen, Social-Media-Kanäle, Blogs, Pressemeldungen, Verbraucherseiten und allgemeine Webseiten zu. Insgesamt wurden über eine Million Nennungen ausgewertet.

In einem zweiten Schritt erfolgt das Processing, bei dem ein KI-Tool die gesammelten Daten nach folgenden Fragen analysiert:

Welches Unternehmen wird erwähnt?

Welches Thema wird besprochen (Eventtyp)?

Ist die Tonalität des Textfragments positiv, neutral oder negativ?

Tonalität und Reichweite entscheidend

Abschließend bewertet eine Sentiment-Analyse die Erwähnungen als positiv, neutral oder negativ. Die Punktevergabe erfolgt anhand zweier Werte:

Tonalitätssaldo: Differenz aus positiven und negativen Nennungen, geteilt durch die Gesamtzahl der Nennungen.

Reichweite: Anzahl der Gesamtnennungen im Verhältnis zum Branchendurchschnitt. Da die Reichweite ebenfalls zählt, haben große Unternehmen beziehungsweise solche mit starker Präsenz im Internet tendenziell einen Vorteil.

Die Punktvergabe erfolgt branchenspezifisch. Das beste Unternehmen erhält 100 Punkte, die weiteren Anbieter werden entsprechend ihrer Punktedifferenz zum Sieger abgestuft.

Weniger Versicherer ausgezeichnet als im Vorjahr

In der Rubrik „Versicherer“ wurden diesmal 18 Assekuranzen ausgezeichnet, die ein deutlich überdurchschnittliches Ergebnis erzielten. Das sind deutlich weniger als im Vorjahr, als noch 33 Anbieter das Testsiegel für ihre Beratung erhielten (VersicherungsJournal 19.2.2024).

Die sinkende Zahl an Testsiegern muss jedoch nicht auf schlechtere Beratung hinweisen. Da die Auszeichnung an Unternehmen vergeben wird, die besser als der Branchendurchschnitt abschneiden, kann sogar eine steigende Beratungsqualität im Markt zu weniger Testsiegern führen.

Debeka erkämpft Spitzenposition vor Generali und Allianz

Die Debeka Versicherungen erkämpften in diesem Jahr den Branchensieg und wurden folglich mit 100 Punkten bewertet. Bemerkenswert ist dies auch deshalb, weil sie im letztjährigen Ranking nicht unter den ausgezeichneten Versicherern gelistet wurde.

Auch die Generali Versicherungen schoben sich deutlich nach vorne. Rang zwei bedeutet, dass sie sich um 21 Plätze im Ranking verbessern konnten. Mit 99,3 Punkten musste sich der Versicherer der Debeka nur knapp geschlagen geben.

Die Allianz Versicherungen verloren hingegen ihren Spitzenplatz, finden sich aber immer noch auf dem Bronzerang ein. Die Münchener erreichten 98,7 Punkte.

WWK, Swiss Life und Hansemerkur auf den Rängen vier bis sechs

Die WWK Versicherungen verloren gegenüber dem Vorjahr einen Rang und verpassten mit dem viertbesten Ergebnis (97,1) das Podium nur knapp. Die Swiss Life Lebensversicherung SE ist neu unter den Beratungssiegern und belegte den fünften Platz.

Ebenfalls nicht unter den Vorjahressiegern waren die Hansemerkur Versicherungen, die nun auf dem sechsten Rang ankamen. Die LVM Versicherungen verloren hingegen drei Ränge, was immer noch eine gute siebte Platzierung mit 92,1 Punkten bedeutet.

Die R+V Versicherungen rückten von Rang 20 auf den achten Rang vor. Auch die Ergo Versicherungen machten viele Plätze gut: Im Vorjahr noch auf dem 21. Platz, so stehen sie aktuell auf Rang neun.

Die besten Direktversicherer

Darüber hinaus haben Deutschland Test und Focus Money die Beratungsqualität der Direktversicherer als eigenständige Branche bewertet. Die Punktwerte der Versicherer und Direktversicherer sind nicht vergleichbar, da sich die Punktzahl jeweils vom Branchensieger und dem Durchschnitt der jeweiligen Branche ableitet.

Bei den Direktversicherern sind fünf Anbieter im Ranking geführt, denen die Studienautoren eine überdurchschnittliche Beratungsqualität bescheinigen. Branchensieger mit 100 Punkten ist in dieser Wertung die Sparkassen Direktversicherung AG. Sie verdrängte die Cosmos Versicherung AG auf Rang drei, die im Vorjahr die Krone trug. Die Admiraldirekt.de GmbH wurde Zweitplatzierte und verbesserte sich um drei Ränge.

Ausgezeichnete Direktversicherer im Ranking „Exzellente Kundenberatung 2025“ Versicherer Punkte Platz Auszeichnung Sparkassen Direkt 100,0 1 Branchensieger Admiraldirekt 97,4 2 Sieger Cosmos Direkt 92,8 3 Sieger Hannoversche Direktversicherung AG 87,9 4 Sieger Huk24 AG 84,2 5 Sieger

Die Ergebnisse der Studie „Exzellente Kundenberatung 2025“ können auf der Webseite von Deutschland Test eingesehen werden.