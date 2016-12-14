Diese Versicherer behandeln ihre Vertreter besonders fair

11.12.2025

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hat am Mittwoch die neuen Preisträger seiner Initiative „Fairness für Versicherungsvertreter“ bekanntgegeben. Seit 2009 zeichnet der Verband Versicherer aus, die besonders gute Beziehungen zu selbstständigen Agenturinhabern pflegen und ihre Arbeit qualitativ hochwertig unterstützen.

In das Rating fließt sowohl die Sicht der Vertreter als auch die der Versicherer ein. Grundlage sind eine Onlinebefragung der angeschlossenen Vertreter und ein Telefoninterview mit dem Vorsitzenden der jeweiligen Vertretervereinigung. Aufseiten der Versicherer werden zudem der Vertriebsvorstand und die Vertriebsleitung befragt.

Anschließend beurteilt ein achtköpfiger Expertenbeirat die Ergebnisse. Er besteht aus je zwei Mitgliedern des BVK, des Arbeitskreis Vertretervereinigungen der Deutschen Assekuranz e.V. (AVV), der Sirius Campus GmbH und Experten aus der Wissenschaft. Erfragt und bewertet werden folgende Aspekte:

Vertriebspolitik des Versicherers,

Provisionen und Gegenleistungen des Versicherers,

Vermittlerunterstützung und Betreuung,

Innendienstunterstützung,

Kundenorientierung.

Im aktuellen Jahrgang wurden drei Versicherer ausgezeichnet. Die LVM Versicherungen erreichten die Bestnote „exzellent“, die Versicherungsgruppe die Bayerische und die Continentale Versicherungen erhielten das Siegel „sehr gut“. Wie viele Versicherer insgesamt am Rating teilgenommen haben und wie die weiteren Teilnehmer abschnitten, blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.