Diese Unfallversicherer empfehlen Verbraucher am liebsten weiter

14.8.2025

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen.

Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen rund 553.000 Kundenurteile zu 1.622 Anbietern in 80 Kategorien zusammen. Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 24.6.2025). Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite einsehbar. Dort kann auch der Studiensteckbrief heruntergeladen werden.

In der Kategorie Unfallversicherer erhielt die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group mit einem Empfehlungsscore von 23,3 Prozent die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“. Hinter dem Branchenbesten schafften es auch die Huk-Coburg Versicherungen (23,0 Prozent) und die ADAC Versicherungen (22,9 Prozent) aufs Siegertreppchen. Letztere hatten im Vorjahr noch alle Wettbewerber hinter sich gelassen (13.8.2024).

Voraussetzung dafür, sich mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ schmücken zu können, war ein branchenüberdurchschnittlicher Empfehlungsscore. Wie die beiden zuletzt genannten Akteure dürfen dies unter anderem auch

Die vollständige Ergebnisliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort sind neun weitere Marktteilnehmer aufgeführt, die besser als der Branchenschnitt abschnitten.