Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Diese Risikolebensversicherer sind besonders fair zu ihren Kunden

14.11.2025 (€) – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Kunden von Risikolebensversicherern wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften behandelt fühlen. Mit „sehr gut“ am besten schnitt neben den teils mehrfachen „Wiederholungstätern“ Allianz, Cosmos, Hannoversche, Huk24, Huk-Coburg, Württembergische und WWK neuerdings auch die Debeka und nach einem Jahr Pause wieder die Ergo Vorsorge ab. Interrisk und LV 1871 fielen aus der Spitzengruppe heraus.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
AVB · Lebensversicherung · Marktforschung · Mitarbeiter · Preis-Leistungs-Verhältnis
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Diese privaten Pflegeversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten
19.12.2024 – Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen ihres Anbieters bewerten, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Die sehr gute Spitzengruppe schrumpfte von zehn auf neun – bei zwei Ab- und einem Aufsteiger. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Welche Risikolebensversicherer ihre Kunden am fairsten behandeln
14.11.2024 – Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen ihrer Anbieter bewerten, hat Servicevalue erneut in einer Umfrage ermittelt. In der zehnköpfigen Spitzengruppe gab es zwei Ab- und drei Aufsteiger. Nur drei Akteure erhalten seit Beginn der Untersuchungsreihe Top-Bewertungen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Risikoleben: Diese Anbieter behandeln ihre Kunden am fairsten
16.11.2023 – Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen ihres Lebensversicherers bewerten, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Die sehr gute Spitzengruppe wuchs von sieben auf neun an – bei vier Aufsteigern und zwei Absteigern. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die Berufsunfähigkeits-Versicherer mit der besten Kundenorientierung
19.5.2023 – In einer aktuellen Studie wurde die Service- und Kundendienstqualität von mehr als drei Dutzend Akteuren untersucht. 13 davon schnitten mit „sehr gut“ ab. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen drei auf und einer ab. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Risikoleben: Diese Anbieter behandeln ihre Kunden am fairsten
25.11.2022 – Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen ihres Lebensversicherers bewerten, hat Servicevalue erstmals in einer Umfrage ermittelt. Sieben Akteure schafften es in die „sehr gute“ Spitzengruppe. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies sind die Berufsunfähigkeits-Versicherer mit der besten Kundenorientierung
18.7.2022 – In einer aktuellen Studie wurde die Service- und Kundendienstqualität von 37 Anbietern untersucht. Die elfköpfige Spitzengruppe weist mehrere sprunghafte Rangverschiebungen und Neueinsteiger auf. Gleich vier Akteure mussten sich aus der Riege der Topanbieter verabschieden. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG