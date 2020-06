Diese Reiseversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

11.6.2020 – Servicevalue und die Zeitschrift Focus Money wollten in drei Untersuchungen (Reisekranken, Reiserücktritt und Reisegepäck) von Kunden wissen, welche Gesellschaften sie als am fairsten bewerten. ADAC und Allianz schnitten drei Mal mit „sehr gut“ ab. Die Hansemerkur gehört zwei Mal zu den Topanbietern (bis auf Reisegepäck). Envivas, Huk-Coburg, LVM und Travelsecure zählen nur in Reisekranken zur Spitzengruppe.

In den letzten Wochen haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money die Fairness von elf Reisegepäck-, 17 Reiserücktritts- und 27 Reisekranken-Versicherern unter die Lupe genommen. Die Untersuchungen basieren auf 787 (Reisegepäck), 1.661 (Reiserücktritt), beziehungsweise 2.524 Kundenurteilen (Reisekranken).

Diese wurden im Rahmen von Onlinebefragungen im April und im März erhoben. Bewertet werden konnten jeweils bis zu zwei Anbieter, bei denen die Befragten in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren.

Details zur Methodik – 23 Leistungsmerkmale

Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in den Studien die empfundene Fairness zu den Versicherern den Angaben zufolge jeweils durch die folgenden fünf Teildimensionen mit insgesamt 23 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faires Produktangebot (Flexibilität der Produkte, Gefühl der Sicherheit, verständliche Bedingungen, Transparenz der Leistungsausschlüsse, Qualität der Versicherungsleistungen),

faire Kundenberatung (Freundlichkeit, Kompetenz und Eigeninitiative der Mitarbeiter, Beratungsqualität),

faire Kundenkommunikation (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Verbindlichkeit der Aussagen, Verständlichkeit der Vertragsunterlagen, Transparenz der Pflichten im Schadenfall),

faire Leistungsabwicklung (Unkompliziertheit und Nachvollziehbarkeit der Leistungsabwicklung, Einhalten von Leistungszusagen, Reaktions-Geschwindigkeit, Qualität der Anliegenbearbeitung, Umgang mit Beschwerden/ Reklamationen, schnelle Leistungserstattungen),

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Beitragsstabilität).

Bewertungsskala mit vier Stufen

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Reisekranken: Drei Anbieter sind in allen Bereichen „sehr gut“

Bei den Reisekranken-Versicherern gab es insgesamt sieben Mal ein „sehr gut“. Zur Spitzengruppe gehören in alphabetischer Reihenfolge

Dabei schafften es nur der ADAC, die Allianz und die Envivas in allen Dimensionen unter die Topanbieter. Immerhin vier Mal ein „sehr gut“ erhielt die Huk-Coburg (bis auf Kundenberatung). Nicht mehr wie im Vorjahr zu den Besten (VersicherungsJournal 11.6.2019) zählt die URV – Union Reiseversicherung AG.

Nach Angaben der Studienautoren ist die Leistung der Branche insgesamt homogener als bei der vorigen Untersuchung ausgefallen. Besonders hohe Werte hätten die Unternehmen im Segment Kundenberatung erzielt. Dabei hätten die besten Anbieter die „Underperformer“ deutlich auf Abstand gehalten.

Reiserücktritt: Vier Mal „sehr gut“

Anders als in Reisekranken schnitt die URV in der Reiserücktritts-Versicherung erneut mit „sehr gut“ ab. Das Spitzenquartett komplettieren wie im Vorjahr (20.6.2019) der ADAC, die Allianz sowie Hansemerkur. Alle vier Anbieter bekamen in jeder der fünf Dimensionen eine „sehr gute“ Beurteilung.

Laut Servicevalue hat die Branche sich im Vergleich zur Vorgängerstudie insgesamt verbessert. Herausgestellt wird darüber hinaus, dass sich innerhalb der einzelnen Kategorien teilweise signifikante Unterschiede gezeigt hätten. So schneide der Topanbieter in Sachen Kundenberatung um 13,8 Punkte besser ab als das Schlusslicht.

Reisegepäck: ADAC, Allianz und Travelsecure an der Spitze

In der Reisegepäck-Versicherung stachen wie im Vorjahr der ADAC, die Allianz und Travelsecure heraus. Nicht mehr zu den „sehr guten“ Unternehmen zählt die Signal-Iduna-Gruppe.

Der ADAC und Travelsecure zählen in allen fünf Dimension zu den Spitzenreitern. Der Allianz gelang dies immerhin vier Mal (bis auf Kundenberatung).

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Weitere Details zu der Studiendokumentation „Kundenurteil: Fairness von Reiserücktritts-Versicherern 2020“ und Informationen zur kostenpflichtigen Bestellung sind in diesem Studienflyer im PDF-Format (537 KB) zu finden.

Informationen zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Reisekranken-Versicherern 2020“ gibt es unter diesem Link (PDF, 506 KB). Weitere Infos zu der Untersuchung „Kundenurteil: Fairness von Reisegepäckversicherern 2020“ finden sich auf dieser Internetseite.