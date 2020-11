Diese Rechtsschutzversicherer schrieben 2019 (tief)rote Zahlen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

13.11.2019 –

Die Rechtsschutz-Anbieter sind 2018 zwar erneut so gerade eben in der Gewinnzone gelandet. Allerdings gaben zehn der 25 größten Gesellschaften zum Teil deutlich mehr für Schäden und Kosten aus als an Beiträgen eingenommen wurde. Wer am besten abschnitt. (Bild: Wichert) mehr ...