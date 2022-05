Diese Rechtsschutzversicherer gewannen die meisten Kunden hinzu

24.5.2022 – 18 der 25 größten Anbieter in der Rechtsschutz-Versicherung haben zwischen 2015 und 2020 ihre Bestände ausgebaut. Am stärksten nach absoluten Zahlen wuchs die Arag, prozentual gemessen die Itzehoer. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Von 2015 auf 2020 ist der Bestand der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Rechtsschutzversicherer um etwa 1,3 Millionen auf 23,1 Millionen Verträge gestiegen. Dies entspricht einem Plus von etwa sechs Prozent.

Laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ konnten 18 der 25 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter ihre Bestände ausbauen. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 25 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 98 Prozent Marktanteil.

Die wachstumsstärksten Rechtsschutzversicherer

Am stärksten nach absoluten Zahlen wuchs demnach die Arag SE mit fast 765.000 Verträgen. Die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG legte um knapp 350.000 Policen zu, die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG um fast 300.000.

Sechsstellige Zuwächse hatten ferner die Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG, die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die Allianz Versicherungs-AG, der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G., die Württembergische Versicherung AG und die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG zu verzeichnen.

Viele Akteure legten kontinuierlich zu

Die Arag wuchs kontinuierlich, wenn auch mit großen Schwankungen. In der Spitze betrug das Plus fast 470.000 Kontrakte. 2017 legten die Düsseldorfer hingegen nur um gut 20.000 Verträge zu, 2020 sogar um weniger als 20.000.

Örag, Huk-Coburg, DEVK und Allianz bauten ihre Bestände ebenfalls kontinuierlich aus. Die Zuwächse verteilen sich jeweils relativ gleichmäßig über alle betrachteten Jahre, wobei die Wachstumskurve bei Allianz, DEVK und Örag zuletzt leicht abflachte.

Die Itzehoer wuchs nicht hauptsächlich organisch, sondern durch den Kauf der Rechtsschutzsparte der Alten Leipziger Versicherung AG (VersicherungsJournal 23.6.2017, 26.6.2017). Dadurch stieg der Bestand 2018 von rund 47.450 auf fast 347.000 Policen.

Nach einem leichten Minus von 0,9 Prozent im Jahr 2019 kehrte das Unternehmen zuletzt wieder in die Wachstumsspur zurück (plus rund 1.200 Verträge beziehungsweise plus 0,3 Prozent).

Itzehoer mit dem prozentual stärksten Wachstum

Betrachtet man die Veränderungsraten, so liegt die Itzehoer mit großem Abstand in Führung. Das Unternehmen konnte die Zahl der Kontrakte fast versiebenfachen.

Vergleichsweise stark legte mit über einem Drittel auch die Huk24 AG zu. Jeweils knapp über beziehungsweise unter ein Fünftel betrugen die Steigerungsraten bei der Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., der Örag, der Arag, der DMB Rechtsschutz-Versicherung AG, der DEVK und der Auxilia.

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.