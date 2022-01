Diese Rechtsschutz-Anbieter schrieben 2020 (tief)rote Zahlen

19.1.2022 – 2020 hat fast die Hälfte der 25 größten Rechtsschutzversicherer eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent erzielt. Am schlechtesten schnitt laut dem „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2015-2020“ mit 131 Prozent die Huk24 ab. Auch Continentale, Allianz, Deurag und WGV schrieben versicherungstechnisch mit 18 bis neun Cent pro Beitragseuro vergleichsweise hohe Verluste.

Die Ertragslage der deutschen Rechtsschutzversicherer hat sich 2020 deutlich verschlechtert. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) ist um über vier Prozentpunkte auf 102,6 Prozent gesunken.

Damit erreichte dieser Zweig erst zum vierten Mal seit 2006 nicht die versicherungstechnische Gewinnzone. Dies war von 2006 bis 2013 sowie von 2017 bis 2019 der Fall. Dies ist dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2021“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zu entnehmen.

Zwölf Akteure im Minus

Allerdings stand für ein Dutzend (Vorjahr: sechs) der 25 nach Prämienvolumen größten Anbieter eine Combined Ratio von über 100 Prozent zu Buche. Nur noch 13 Unternehmen landeten versicherungstechnisch in der Gewinnzone (19.1.2022).

Dies zeigt der „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2015-2020“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 95 Prozent Marktanteil dargestellt.

Huk-Coburg mit der höchsten Combined Ratio

Der mit Abstand höchste Wert für 2020 wird, wie schon im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 26.11.2020) für die Huk24 AG ausgewiesen. Sie ist mit 20,4 Millionen Euro gebuchten Bruttobeiträgen (plus 3,4 Prozent) der kleinste der aufgeführten Anbieter. Die aktuelle Quote von fast 131 Prozent liegt um rund neun Prozentpunkte über dem Vorjahreswert, aber in etwa auf dem Niveau der Jahre 2015 und 2016.

Trotz laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 762, KB) erhöhter Durchschnittsbeiträge und eines gesunkenen Schadendurchschnitts wuchs die Schadenquote von 114,2 auf den branchenweiten Höchstwert von 123,5 Prozent, da die Schadenhäufigkeit deutlich zunahm. Die Schadenaufwendungen stiegen um über ein Achtel auf fast 25,1 Millionen Euro.

Zudem wurde die Schadenrückstellung um ein Neuntel auf 54,6 Millionen Euro aufgestockt. Die Schadenreservequote stieg dadurch auf fast 268 Prozent. Das ist der Höchstwert unter den 25 Akteuren. Im Schnitt sind es knapp 172 Prozent.

Continentale, Allianz, Deurag und WGV mit sehr hohen Quoten

Kombinierte Schaden-Kosten-Quoten von 118 bis fast 109 Prozent standen für die Continentale Sachversicherung AG, die Allianz Versicherungs-AG, die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG und die WGV-Versicherung AG zu Buche.

Bei der Continentalen stieg die Combined Ratio um fast 24 Prozentpunkte. Dabei nahm das Prämienvolumen um 3,5 Prozent auf 27,8 Millionen Euro zu. Die Schadenaufwendungen erhöhten sich deutlich stärker (plus 41 Prozent auf 24,3 Millionen Euro). Die Schadenquote wuchs von knapp 64 auf über 87 Prozent (Platz 22 nach Position elf im Jahr zuvor).

Im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 853 KB) erläutert das Unternehmen zum Hintergrund: „Auf den Geschäftsjahres-Schadenverlauf wirkte sich zum einen die Zunahme des Schadendurchschnittes aus. Zum anderen erhöhten sich Corona-bedingt insbesondere die Schadenfälle im Bereich des Reisevertrags-Rechtsschutzes.“

Bei den Schaden- und Kostenquoten werden die jeweiligen Aufwendungen (brutto direkt) ins Verhältnis zu den verdienten Bruttoprämien (direkt) gesetzt.

Corona-Folgen bei Allianz und WGV

Bei der Allianz stiegen die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle mit fast einem Fünftel (auf knapp 422 Millionen Euro) in etwa sechs Mal so stark wie die Einnahmen (plus 3,3 Prozent auf 519 Millionen Euro). Die kombinierte Schaden-Kostenquote erhöhte sich in der Folge um gut zehn Prozentpunkte.

Die deutlich höheren Kosten führt der Anbieter im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,2 MB) unter anderem auf vermehrte Schäden, „veranlasst durch die Covid-19-Belastungen insbesondere im Rahmen des Arbeits- und Vertragsrechtsschutzes“, zurück. Als weiterer Grund werden vermehrte Klagen infolge des Dieselskandals genannt.

Bei der WGV erhöhte sich die Schadenquote von 70 auf 98 Prozent. Diese „wenig erfreuliche“ Entwicklung ist laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,1 MB) „im Wesentlichen bedingt durch die Corona-Pandemie“. Einer dreiprozentigen Beitragssteigerung (auf 49,8 Millionen Euro) stand eine Zunahme bei den Aufwendungen für Versicherungsfälle um 44 Prozent auf 48,8 Millionen Euro gegenüber.

Zu Letzterem trugen auch ein Abwicklungsverlust und die Erhöhung der versicherungs-technischen Rückstellungen um fast zehn Millionen Euro auf 135,4 Millionen Euro bei. Dadurch fiel das Unternehmen bei der kombinierten Schaden-Kosten-Quote vom ersten (26.11.2020) auf den 22. Rang zurück

Sonderfaktoren bei der Deurag

Bei der Deurag sanken laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 545 KB) die Bruttoschadenzahlungen um rund ein Zwölftel auf 115 Millionen Euro, obwohl die Schadenmeldungen um ein Neuntel auf über 210.000 zunahmen. Im Wesentlichen sei der Anstieg auf telefonische Rechtsberatungen im Zusammenhang mit arbeitsrechtlichen Sachverhalten aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle erhöhten sich dennoch um rund ein Zehntel auf 144 Millionen Euro, wodurch die bilanzielle Schadenquote von unter 75 auf über 81 Prozent stieg (Rang 19). Hintergrund: Das Unternehmen stärkte die Bruttorückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle um 29 Millionen Euro auf 318 Millionen Euro.

Dies wird im Geschäftsbericht mit Gebührenerhöhungen durch das Kostenrechts-Änderungsgesetz sowie Risikovorsorge für Schadenmeldungen im Diesel- und Wirecard-Skandal begründet.

Da die Einnahmen nur um 1,2 Prozent auf knapp 177 Millionen Euro anwuchsen, nahm die Combined Ratio um über sechs Prozentpunkte zu.

Keine massiv überdurchschnittlich hohe Betriebskostenquoten

Anders als in der Haftpflicht- (11.1.2022), der Kfz- (20.12.2021) sowie der Wohngebäudeversicherung (17.12.2021) sind bei den Rechtsschutz-Anbietern mit besonders hohen Combined Ratios keine sehr hohen Betriebskostenquoten zu beobachten.

So wird für die Huk24 mit 7,4 Prozent der niedrigste und für die WGV mit 10,8 Prozent die zweitniedrigste Quote aufgeführt. Deurag, Continentale und Allianz liegen mit jeweils um die 30 Prozent nur leicht über dem Schnitt der 25 aufgelisteten Akteure (28,8 Prozent). Sie belegen die Positionen 13 bis 15.

Weitere Studiendetails

Ebenfalls in der versicherungs-technischen Verlustzone landeten die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG, die Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG, die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV), der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die R+V Allgemeine Versicherung AG.

Die kombinierten Schaden-Kosten-Quoten lagen zwischen gut 104 und knapp 103 Prozent. Die sieben vorgenannten Anbieter haben sich alle leicht verschlechtert – bis auf eine Ausnahme. So stieg der Wert bei der Huk-Coburg um fast 19 Prozentpunkte an, wodurch der Anbieter vom zweiten auf den 18 Platz abstürzte.

Dies ging fast ausschließlich auf die von unter 72 auf über 89 Prozent gestiegene Schadenquote zurück. Laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 591 KB) hat sich die Corona-Pandemie negativ auf das Schadengeschehen ausgewirkt, „insbesondere im Vertrags- und Sachenrecht sowie Arbeitsrechtsschutz [...]. Zusätzlich ergaben sich Sondereffekte aus der Entwicklung der Abgas-Thematik und der Berücksichtigung der RVG-Reform“.

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.