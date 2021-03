Diese Rechtsschutz-Anbieter liegen in der Google-Suche vorn

25.3.2021 – Welche Anbieter Verbraucher im Jahr 2020 über Google am häufigsten suchten, hat die Digitalagentur Mediaworx untersucht. Die Nase vorne hatten in den vergangenen vier Jahren die Arag, der ADAC und die Huk-Coburg.

Die Mediaworx Berlin AG hat die monatlichen Google-Suchanfragen aus Deutschland nach Rechtsschutz-Versicherern und Produktsegmenten aus diesem Bereich analysiert. Die Unternehmensberater haben sich dabei auf die größten deutschen Gesellschaften nach Beiträgen und Verträgen konzentriert.

Die ausgewählten Marken basieren auf einem Beitrag des VersicherungsJournals. Der Artikel stellte die Ergebnisse des „Branchenmonitors: Rechtsschutz-Versicherung 2014-2019“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH und Sirius Campus GmbH vor (VersicherungsJournal 21.12.2020).

Zur Methodik

Mediaworx untersuchte, wie häufig Nutzer nach den Rechtsschutz-Versicherern bei Google suchten. „Ausschlaggebend für die Platzierung ist das monatliche Google-Suchvolumen der Marke in Kombination mit einer Vielzahl an Rechtsschutz-Begriffen“, wie die Berater erklären. Sie nennen für die Anfragen der Nutzer folgende Beispiele:

„Marke [Versicherer] plus Rechtsschutz“;

„Marke plus Rechtsschutz-Versicherung“;

„Marke plus Verkehrsrechtsschutz“;

„Rechtsschutz-Versicherung plus Marke“.

So könne mit Hilfe interner Daten von Google ausgewertet werden, wie häufig bestimmte Begriffskombinationen gesucht würden. Zudem analysierte Mediaworx, wie sich das Suchvolumen in den vergangenen vier Jahren entwickelt hat und wie die Anteile der einzelnen Versicherer in der Google-Suche gestiegen oder gesunken sind.

Gewinner und Verlierer in den Google-Suchen

Wie die Auswertung der Berater zeigt, lieferten sich die ADAC Versicherung AG, die Arag SE und die Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG von 2017 bis 2020 ein knappes Rennen um Platz eins in den Anfragen der Verbraucher.

„Über längere Strecken dominierte der ADAC das Rennen, wurde aber vor allem Mitte 2020 von seinen beiden Rechtsschutzrivalen überholt“, schreibt Mediaworx.

Nicht nur gemessen an Vertragsbeständen und Beiträgen führe die Arag das Rennen um die Spitzenposition an. Auch bei Google werde im Zusammenhang mit Rechtsschutz am häufigsten nach den Düsseldorfern gesucht (37.640 Suchen pro Monat; Stand November 2020). Die Huk-Coburg folgt mit 36.790 Anfragen und der ADAC mit 33.560 Suchen.

Am unteren Ende der Auswertung lagen im November 2020 die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.

(Bild: Mediaworx)

Über fünf Millionen Google-Suchen 2020

2020 googelten Nutzer insgesamt etwa 5,25 Millionen Mal nach Begriffen wie Verkehrsrechtsschutz oder Arbeitsrecht (2019: 4,98 Millionen Suchen).

„Das dürfte eher die untere Kante abbilden, da bei der Auswertung nicht alle Begriffskombinationen identifiziert und damit berücksichtigt werden konnten. Insgesamt wächst der Rechtsschutzsuchmarkt jährlich durchschnittlich um zehn Prozent“, so Mediaworx.

Rechtsschutzthemen und Services legen zu

Die Google-Suchanfragen unterteilen sich nach Angaben der Berater in etwa 70 Prozent ohne (wie „Rechtsschutz-Versicherung“) und 30 Prozent mit Markenbezug (wie „Marke plus Rechtsschutz-Versicherung“). Die Verteilung sei über die vergangenen vier Jahre etwa gleichgeblieben.

„Der absolute Anstieg zeigt auf der einen Seite das stark steigende Nutzerinteresse an Rechtsthemen, aber auch an den damit verbundenen Produkten rund um die Rechtsberatung“, so Mediaworx.

Dass die Nachfrage nach telefonischer Rechtsberatung Corona-bedingt deutlich gestiegen ist, zeigt auch eine Auswertung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Im Zeitraum März bis Dezember 2020 haben die Rechtsschutzversicherer rund 1,6 Millionen Beratungen registriert (19.2.2021). Das entspreche einem Zuwachs von gut einem Viertel pro Monat.

Im Vorjahr hat die Suche nach Produkten der Rechtsschutz-Sparte insgesamt stark zugelegt, wie eine andere Auswertung von Mediaworx zeigt. Die Recherchen nach „Rechtschutz-Versicherung“ verzeichneten nach absoluten Zahlen einen deutlichen Zulauf und lagen im Vergleich zu anderen Sparten auf dem dritten Rang (27.1.2021).