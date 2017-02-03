Diese privaten Krankenversicherer sind besonders finanzstark

4.12.2025 – Die Mecklenburgische kommt auf die höchste ökonomische Eigenkapitalquote unter den privaten Krankenversicherern. Dahinter folgen LKH und Arag. Zu diesem Ergebnis gelangt Realrate in seinem Finanzstärkerating von 33 PKV-Anbietern auf dem deutschen Markt. Die Debeka landete als einziger der fünf umsatzstärksten Akteure in der Spitzengruppe.

Die Realrate GmbH hat jetzt die aktuelle Auflage ihres Finanzstärkeratings der Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) vorgelegt. Die Ratingpositionen werden nach der sogenannten ökonomischen Eigenkapitalquote vergeben.

Ökonomische Eigenkapitalquote

Die ökonomische Eigenkapitalquote ist das Verhältnis von ökonomischem Eigenkapital zur Bilanzsumme. „Das ökonomische Eigenkapital umfasst zum einen die Gewinne der Vergangenheit, welche im handelsrechtlichen Eigenkapital angespart wurden, und zum anderen die künftigen Gewinne aus dem Bestand“, hatte Geschäftsführer Holger Bartel bei einer früheren Auflage (VersicherungsJournal 19.12.2022) erläutert.

„Dabei findet eine Umbewertung von Buch- auf Marktwerte statt; es werden also die stillen Reserven berücksichtigt, die aus der Differenz der Buch- und Marktwerte resultieren. Der Zähler der ökonomischen Eigenkapitalquote entspricht damit methodisch im Wesentlichen dem Zähler der aufsichtsrechtlichen Solvency II-Quote“, so Bartel weiter.

Der Analyst beschreibt das gewählte Bewertungsmodell als „ein hybrides System: Es besteht zum einen aus einem Expertensystem. Dieses führt die öffentlich verfügbaren Inputdaten aus der handelsrechtlichen Bilanz über verschiedene Kennzahlen schrittweise zusammen, bis zur letztlich relevanten ökonomischen Eigenkapitalquote“.

Weitere Details zur Methodik

Daneben werde als modernes statistisches Verfahren die künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt. Dies geschehe, indem wesentliche Modellparameter, die den Einfluss des Eigenkapitals und der künftigen Gewinne auf die Solvabilität bestimmen, über alle Unternehmen und mehrere Jahre robust geschätzt werden.

Dabei werden laut Bartel nur wenige freie Parameter verwendet. Als Beispiele nennt der Realrate-Geschäftsführer einen „Skalierungsfaktor auf die in der Vergangenheit angesammelten handelsrechtlichen Gewinne, oder für den Barwert-Multiplikator, mit dem die zukünftigen Gewinne multipliziert werden, um auf den Unternehmenswert zu kommen“.

Die Parameterschätzung erfolge im Rahmen des „Supervised Machine Learnings“ so, dass der Unternehmenswert (gemäß der veröffentlichten Solvency-II-Eigenmittel) möglichst gut getroffen werde.

Bartel stellt heraus: „Mit unserem Modell soll ja die Realität möglichst gut erklärt werden. Je mehr Daten man hat, desto besser die Schätzung der Parameter. Daher verwenden wir hierfür die Daten aller Krankenversicherer über die letzten sechs Jahre.“ Weitere Details zur Methodik sind hier zu finden.

Mecklenburgische mit der höchsten Quote vor LKH und Arag

Das Analysehaus hat aktuell insgesamt 33 Marktteilnehmer aus der privaten Krankenversicherung unter die Lupe genommen. Die acht im Folgenden genannten PKV-Versicherer erhielten das Siegel „top rated“, das an das beste Viertel der Testkandidaten vergeben wird.

Die höchste ökonomische Eigenkapitalquote (aktuell fast 15,8 Prozent) wird wie in den beiden Vorjahren (2.12.2024, 30.10.2023) für die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG ausgewiesen. Dahinter folgen die um 22 Positionen verbesserte Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH; 13 Prozent) und die Vorjahresfünfte Arag Krankenversicherungs-AG (12,2 Prozent),

Die privaten Krankenversicherer auf den weiteren Plätzen

Auf den Plätzen dahinter folgen mit gut zehn bis knapp neun Prozent die DEVK Krankenversicherungs-AG (von neun auf vier), die vor drei Jahren noch erstplatzierte und danach zweitplatzierte R+V Krankenversicherung AG, der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. (von 28 auf sechs), die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG (von 16 auf sieben) und die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG (von vier auf acht).

Aus der „Top-rated“-Gruppe herausgefallen sind die Envivas Krankenversicherung AG, die Nürnberger Krankenversicherung AG und die Concordia Krankenversicherungs-AG.

Tabelle und kausaler Graph zu jedem einzelnen PKV-Anbieter

Die vollständige Rangliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort stellen die Analysten für jeden untersuchten PKV-Anbieter einen Bericht mit den Ergebnissen zur Verfügung. Dieser lässt sich per Klick auf den Unternehmensnamen öffnen.

Dort wird zum einen in tabellarischer Form dargestellt, wie die jeweilige Gesellschaft in Bezug auf die Variablen abschneidet, die Einfluss auf die ökonomische Eigenkapitalquote haben. Dabei werden auch die Stärken und Schwächen im Vergleich zum Marktdurchschnitt genannt.

Zum anderen wird in einem kausalen Graphen „der Zusammenhang zwischen den einzelnen Kennzahlen deutlich gemacht. Durch farbliche Hervorhebung werden die Stärken (grün) beziehungsweise die Schwächen (rot) deutlich gemacht“, so Bartel.

Die Stärken und Schwächen der Mecklenburgischen

Zur Mecklenburgischen wird angemerkt, dass sie bezogen auf ihre Größe ein sehr starkes Risiko- und sonstiges Ergebnis aufweise. Als größte Stärke im Vergleich zum Marktdurchschnitt wird hervorgehoben „die Größe ökonomisches Eigenkapital, welche die ökonomische Eigenkapitalquote um 8,4 Prozentpunkte erhöht“.

Größte Schwäche sei die Größe HGB-Bilanzsumme, welche die ökonomische Eigenkapitalquote um 2,1 Prozentpunkte reduziere, wird im Realrate-Internetangebot hervorgehoben.

Rating-Fakten zu LKH und Debeka

Zur LKH wird mitgeteilt: „Die größte Stärke der Landeskrankenhilfe im Vergleich zum Marktdurchschnitt ist die Größe zukünftige Überschüsse, welche die ökonomische Eigenkapitalquote um 9,8 Prozentpunkte erhöht. Die größte Schwäche der Landeskrankenhilfe ist die Größe latente Steuern, welche die ökonomische Eigenkapitalquote um 1,1 Prozentpunkte reduziert.“

Als größte Stärke der Debeka im Vergleich zum Marktdurchschnitt wird herausgestellt „die Größe zukünftige Aktionärsgewinne, welche die ökonomische Eigenkapitalquote um 2,3 Prozentpunkte erhöht. Die größte Schwäche der Debeka Kranken ist die Größe Zinsaufwand, welche die ökonomische Eigenkapitalquote um 0,76 Prozentpunkte reduziert.“

Viele Marktgrößen unter ferner liefen

Die übrigen Platzhirsche der Branche (23.9.2025) sucht man auf den vorderen Plätzen des Finanzstärkeratings vergeblich. So reiht sich die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. mit einer ökonomischen Eigenkapitalquote von rund 6,9 Prozent an Position 22 ein.

Die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Axa Krankenversicherung AG belegen mit ökonomischen Eigenkapitalquoten von 5,6 bis 5,5 Prozent die Ränge 28 bis 30.