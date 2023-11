Diese PKV-Anbieter haben die meisten Basistarif-Versicherten

2.11.2023 – Die DKV hatte zum Jahresende 2022 mit etwa 4.700 die größte Anzahl an Versicherten im Basistarif. Dies geht aus einer Analyse der Zeitschrift für Versicherungswesen hervor. Den größten Zuwachs nach absoluten Zahlen gab es bei der Hansemerkur. Auf den höchsten Anteil an Basistarif-Versicherten in Relation zur Vollversichertenzahl kommt die DEVK. Die niedrigsten Werte errechnen sich für die Debeka und die Alte Oldenburger.

Die Zahl der Versicherten im Basistarif (§ 152 VAG) (VersicherungsJournal 11.6.2009) ist im vergangenen Jahr laut Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV; Heft 19/2023) um 0,4 Prozent auf rund 32.400 gesunken. Datenbasis sind die Angaben von 31 in der Vollversicherung tätigen Anbietern der privaten Krankenversicherung (PKV).

Keine Zahlen lieferten die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Ottonova Krankenversicherung AG.

Der befürchtete Run auf den Basistarif ist ausgeblieben

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung bleibt festzuhalten, dass der im Rahmen der Verfassungsklage gegen die Gesundheitsreform von 2007 von den privaten Krankenversicherern befürchtete Run auf den Basistarif (11.6.2009) ausgeblieben ist.

Denn der Anteil der Basistarif-Versicherten an den Ende 2022 insgesamt rund 8,705 Millionen Vollversicherten (10.10.2023) betrug lediglich 0,4 Prozent. Dies liegt nur leicht über dem Niveau des Jahres 2012 (15.7.2013).

Große Spreizung

Bei den einzelnen PKV-Anbietern gehen die Anteile weit auseinander. Dies lässt sich aus den Daten der Analyse „Die PKV im Jahre 2022“ in der ZfV-Ausgabe 19/2023 errechnen.

Auf den mit Abstand höchsten Wert (Basistarif-Versicherte in Relation zu den Vollversicherten) kommt die DEVK Krankenversicherungs-AG mit nicht ganz 3,7 Prozent (53 zu 1.450). Im Vorjahr war es noch 3,9 Prozent (30.11.2022), vier Jahre zuvor sogar noch über 4,3 Prozent (18.1.2019).

Dahinter folgen mit Anteilen von jeweils um die ein Prozent die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. (796 zu 66.440), die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (3.091 zu 293.836) und die Gothaer Krankenversicherung AG (1.110 zu 123.312).

Die niedrigsten Anteile der Basistarif-Versicherten an den Krankenvollversicherten errechnen sich mit 0,12 Prozent für den Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. (2.989 zu 2.502.974) und mit knapp 0,15 Prozent für die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG (77 zu 52.621).

Die PKV-Anbieter mit den meisten Basistarif-Versicherten

Die meisten Basistarif-Versicherten hatte Ende 2021 mit mehr als 4.700 die DKV Deutsche Krankenversicherung AG. Der Anteil an den Vollversicherten ist mit 0,68 Prozent überdurchschnittlich ausgeprägt.

Dahinter folgt die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. mit rund 3.500 Basistarif-Versicherten (Quote: überdurchschnittliche 0,56 Prozent) vor der Axa Krankenversicherung AG (3.122 zu 807.698; 0,39 Prozent), der Generali, der Debeka und der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG (2.951 zu 564.792; 0,52 Prozent). Auf die sechs letztgenannten Akteure entfallen über 60 Prozent der Basistarif-Versicherten.

Die größten Zuwächse nach absoluten Zahlen hatten die Hansemerkur mit fast 97 Personen zu verzeichnen. Um 38 Menschen wuchs die Zahl bei der Debeka, um 34 bei der Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG.

Andererseits verminderte sich der Bestand an Basistarif-Versicherten am stärksten bei der DKV (minus 110 Personen) und der Signal Iduna (minus 82 Menschen).