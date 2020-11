Diese PKV-Anbieter behandeln Makler am fairsten

20.11.2020

Die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die Gothaer Krankenversicherung AG, die Nürnberger Krankenversicherung AG und die Universa Krankenversicherung a.G. sind „sehr gut“, was einen fairen und partnerschaftlichen Umgang mit Versicherungsmaklern angeht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von Servicevalue GmbH, Focus-Money und Focus Money Versicherungsprofi.

Basis ist eine zwischen Juli und Oktober durchgeführte Onlineumfrage unter 618 unabhängigen Vermittlern. Diese gaben insgesamt 2.302 Urteile zu 56 Versicherern ab. Servicelaue hat in der Sparte Kranken auf die gleiche Bewertungsmethodik zurückgegriffen wie in den Bereichen Leben (VersicherungsJournal 10.11.2020) und Komposit (16.11.2020). Es standen jeweils 30 Kriterien zur Beurteilung an, verteilt auf folgende sieben Bereiche:

zentrale Vertriebsberatung,

Maklerbetreuung,

Produkte,

Schulungen,

Angebots- und Verkaufssoftware,

Datenlieferungs-Effizienz sowie

Betriebsablauf.

Lediglich die Alte Oldenburger konnte ihren Vorjahres-Platz in der Spitzengruppe (30.9.2019) verteidigen. Aus dieser herausgefallen sind die Inter Krankenversicherung AG und die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. Neu zu den Topanbietern gehören die Gothaer, die Nürnberger und die Universa.