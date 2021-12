Diese Lebensversicherer akquirierten das meiste Neugeschäft

13.12.2021 – Die deutschen Lebensversicherer haben im vergangenen Jahr mit 4,6 Millionen eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung den niedrigsten Neuzugang der jüngeren Vergangenheit erzielt. Die meisten Abschlüsse (675.000) akquirierte die Allianz, die am zweitstärksten im Vergleich zum Vorjahr einbüßte. Noch stärker verlor mit der Targo nur die Nummer zwei in der Neugeschäftsrangliste. Der größte Zuwachs war bei der Credit Life zu beobachten. Dies zeigt der Map-Report 922.

Im vergangenen Jahr verzeichneten die deutschen Lebensversicherer einen Neuzugang von knapp 4,62 Millionen eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung. Dies zeigt der Map-Report Nummer 922 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2020“ (VersicherungsJournal 19.11.2021).

Im Vergleich zum Jahr zuvor bedeutet das einen Rückgang um fast neun Prozent. Der aktuelle Wert bedeutet den Tiefstwert seit vielen Jahren. Zum Vergleich: Seit 2003 lag der Neuzugang nur noch ein weiteres Mal unterhalb von fünf Millionen. 2017 wurde diese Marke mit 4,96 Millionen Scheinen allerdings nur hauchdünn verfehlt (15.10.2018).

Diese Anbieter bauten das Neugeschäft am stärksten aus

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften betrachtet war die Entwicklung den Map-Report-Daten zufolge höchst unterschiedlich. 2020 konnte nicht einmal einer von vier der 73 aufgeführten Lebensversicherer den Neuzugang steigern.

Im Vorjahr war dies etwa zwei von drei Akteuren gelungen (22.12.2020), vor zwei und vor vier Jahren rund jedem zweiten (14.10.2019, 5.10.2017). 2017 legte rund jeder dritte Marktteilnehmer zu (15.10.2018) und 2015 wie zuletzt nur jedem vierten Anbieter (17.10.2016).

Ein hohes fünfstelliges Wachstum gelang der Credit Life AG. Sie hatte im Vorjahr wegen restriktiveren Annahmerichtlinien vor allem im Italien-Geschäft noch im sechsstelligen Bereich eingebüßt.

Der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. steigerte den Neuzugang im Vergleich zu 2019 um über 15.600 Policen. Hohe bis mittlere vierstellige Zuwächse hatten die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, die Basler Lebensversicherungs-AG, die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. und die Condor Lebensversicherungs-AG zu verzeichnen.

Die Lebensversicherer mit den größten Einbußen

Deutlich hinter ihrer Vorjahres-Performance zurück blieben hingegen die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG, die Ergo Lebensversicherung AG, die Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG) und die Ergo Vorsorge Lebensversicherung. Der Neuzugang fiel um rund 29.000 bis über 35.000 Policen niedriger aus als 2019.

Fast 90.000 Versicherungsscheine weniger als im Vorjahr löste die Allianz Lebensversicherungs-AG ein. Eine noch größere Verminderung entstand nur noch bei der Targo Lebensversicherung AG, die erneut einen sehr hohen Rückgang zu verzeichnen hatte.

Dieser fiel aktuell mit über 140.000 weniger eingelösten Versicherungsscheinen sogar in etwa doppelt so groß aus wie 2019. „Die coronabedingten Lockdowns und Auflagen im Wirtschaftsleben schränkten die Vertriebsmöglichkeiten deutlich ein“, heißt es zum Hintergrund im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 884 KB).

Die Akteure mit dem größten Neuzugang

Die beiden letztgenannten Akteure liegen trotz der hohen Rückgänge in der Neugeschäftsrangliste auf den beiden vordersten Plätzen. Dabei schnitt die Allianz mit gut 675.000 eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung, die zu jeweils rund 40 Prozent auf die Segmente „Rente“ und „Kollektiv“ entfielen, fast doppelt so stark ab wie die Targo.

Die Struktur des Zugangs bei der Talanx-Tochter, die Lebensversicherungen ausschließlich über den Bankschalter verkauft, ist allerdings eine völlig andere als beim Marktführer. 2019 haben die Hildener etwa 34.000 (Allianz: fast 245.000) neue Rentenversicherungen verkauft.

In der Kategorie „Sonstige“ ist die Targo mit etwa rund 600 (Allianz über 121.000) neuen Kontrakten kaum und im Kollektivgeschäft mit 15 (Allianz: 265.000) Neupolicen so gut wie gar nicht unterwegs.

Mit annähernd 271.000 neuen Kontrakten – das sind ungefähr vier Fünftel des eigenen Neuzugangs – kommt die Talanx-Tochter bei den Risikoversicherungen auf fast ein Drittel Marktanteil am Neuzugang der gesamten Branche

Generali an dritter Stelle

Auf den Positionen drei bis sechs folgen die Generali Deutschland Versicherung AG (früher Aachenmünchener, 2.7.2020), die R+V Lebensversicherung AG, die Credit Life und die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG. Sie schafften zwischen 314.000 und 202.000 Abschlüsse.

Letztere hat ihren Schwerpunkt im Bereich „Sonstige“, wozu vor allem Fondspolicen zählen. Dieses Segment macht etwa 84 Prozent des Neuzugangs aus. Die Generali Deutschland akquiriert neue Verträge ebenfalls insbesondere im Bereich „Sonstige“ (über drei Viertel des eigenen Neuzugangs).

Die R+V AG fokussiert im Neugeschäft auf Kollektivversicherungen (fast die Hälfte Anteil am eigenen Neuzugang). Rentenversicherungen machen ein gutes Viertel aus und Risikoversicherungen etwa ein Sechstel. Die Credit Life ist im Neugeschäft hauptsächlich in den Bereichen Kollektiv (rund 60 Prozent Anteil) und Risiko (knapp 40 Prozent) unterwegs.

Weitere Studieninhalte und Bezugshinweis

Der Map-Report Nummer 922 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherung 2020“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 202 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu zahlreichen Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2020) von bis zu 80 Anbietern.

Hierzu gehört unter anderem die Storno- (23.11.2021), die Abschlusskosten- (29.11.2021, 29.11.2021) und die Verwaltungskostenquote (7.12.2021, 7.12.2021). Geboten werden ferner Tabellen zu weiteren Kennziffern zur Bestands- und Neugeschäftsentwicklung.

