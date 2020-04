Diese Lebensversicherer akquirierten das meiste Neugeschäft

21.4.2020 – Nur rund jeder sechste Anbieter hat 2019 weniger Neubeiträge eingesammelt als 2018. Die größten Einbußen gab es bei der Condor. Am stärksten zugelegt hat die Hansemerkur. Der Marktführer Allianz wuchs um über 50 Prozent und konnte fast die Hälfte des Neuzugangs der gesamten Branche auf sich vereinen. Ausschlaggebend für die Entwicklung war der Umgang mit den Einmalbeiträgen. Dies zeigt eine Auflistung aus Ausgabe 7/2020 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Im vergangenen Jahr haben die Lebensversicherer die Neubeiträge um etwa 30 Prozent auf rund 41,4 Milliarden Euro ausgebaut. Dies zeigt die aktuelle Untersuchung zur Neugeschäftsentwicklung in der Ausgabe 7/2020 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV). Darin werden die Daten (explizit auf Basis vorläufiger Zahlen) von 70 Anbietern aufgelistet.

Allianz sammelte fast die Hälfte der Neubeiträge der Branche ein

Fast die Hälfte davon entfiel mit annähernd 19,63 Milliarden Euro auf die Allianz Lebensversicherungs-AG. Damit steht für den Marktführer (VersicherungsJournal 8.4.2020) ein fast sechs Mal so hoher Wert zu Buche wie für den ärgsten Verfolger, die R+V Lebensversicherung AG. Für die Wiesbadener werden 3,35 Milliarden Euro ausgeführt.

Den dritten Rang sicherte sich die Aachenmünchener Lebensversicherung AG in einem engen Rennen vor der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG. Beide Gesellschaften kamen auf jeweils gut 1,6 Milliarden Euro an Neubeiträgen. Über der Marke von einer Milliarde Euro lag ansonsten nur noch die Alte Leipziger Lebensversicherung AG.

Dabei legte die Allianz um über die Hälfte zu, die R+V „nur“ um etwa ein Sechstel. Für die Aachenmünchener und die Alte Leipziger werden Zuwächse von jeweils rund einem Achtel aufgeführt, während die Bayern-Versicherung um etwa ein Elftel wuchs.

Knackpunkt Einmalbeiträge

„Ein Blick auf die Wachstumszahlen des Marktes zeigt einmal mehr: Der strategische Umgang mit den Einmalbeiträgen war auch im vergangenen Jahr entscheidend für den Neugeschäftserfolg“, erläutert ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski. „Wer stark im Neugeschäft zulegen wollte, schaffte das nur mit hohen Einmalbeiträgen.“

Dies bestätigt sich, wenn man auf die Zahlen für die vorgenannten Marktgrößen schaut. Das Plus im Einmalbeitragsgeschäft korrespondiert weitestgehend – bis auf wenige Prozentpunkte Abweichung – mit dem Zuwachs beim Beitragsneuzugang insgesamt. Auf die Allianz entfiel mit gut 18,6 Milliarden Euro an Einmalbeiträgen fast die Hälfte des gesamten Marktes (knapp 37 Milliarden Euro).

„Mit alles überragender Finanzkraft, aber auch mit dem frühen strategischen Schwenk auf neue Produkte ist die Allianz in Leben mittlerweile zum Maß aller Dinge geworden. Nicht zuletzt in der bAV und im Maklergeschäft kommt niemand an ihr vorbei – allein schon ganz banal aus Haftungsgründen“, hebt Surminski hervor.

Wer am stärksten wuchs

Wie aus dem ZfV-Zahlenwerk weiter hervorgeht, legten fünf Gesellschaften noch stärker zu als die Allianz. Allen voran war dies die Hansemerkur Lebensversicherung AG, welche die Neubeiträge fast verdreifacht hat. Dabei steigerten die Hamburger das Einmalbeitragsgeschäft um mehr als das Fünffache.

Kräftig zugelegt hat (plus fast 217 Prozent) hat auch die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG. Dies dürfte vor allem auf die Verschmelzung der Ergo Direkt Lebensversicherung AG auf die Ergo Vorsorge (28.3.2019) zurückzuführen sein. Fast eine Verdoppelung der Neubeiträge erreichte die Ideal Lebensversicherung a.G., die 2019 mehr als doppelt so viel Einmalbeitragsgeschäft einfuhr wie im Jahr zuvor.

Die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG erzielte ein Neugeschäftsplus von knapp zwei Drittel. Die Öffentliche Lebensversicherungs-Anstalt Oldenburg wuchs um über die die Hälfte. Dabei konnte die Neue Bayerische Beamten die Einmalbeiträge mehr als verdoppeln, die Öffentliche Oldenburg fast.

Wenig überraschend gehören die vorgenannten Unternehmen auch zu den Gewinnern in der Rangliste nach gebuchten Bruttobeitragseinnahmen insgesamt (14.4.2020).

Nur wenige Marktteilnehmer mit Rückgängen

Bei einem Dutzend der aufgelisteten Lebensversicherer gingen die Neubeiträge im Vergleich zum Vorjahr zurück. Das größte Minus (fast ein Drittel) hatte die Condor Lebensversicherungs-AG zu verzeichnen. Die R+V-Tochter sammelte 2019 fast die Hälfte weniger Einmalbeiträge ein als 2018.

Verminderung zwischen einem Viertel und gut einem Fünftel waren zu beobachten bei der Credit Life AG, der Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC sowie der HDI Lebensversicherung AG. Ein Rückgang von etwa einem Sechstel wird für die Basler Lebensversicherungs-AG ausgewiesen.

Bei den vier vorgenannten Unternehmen ging das Einmalbeitragsgeschäft um ein Drittel bis ein Viertel zurück.