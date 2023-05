Diese Krankenkassen gewannen die meisten Mitglieder hinzu

31.5.2023 – Anfang April 2023 gab es mit über 58 Millionen Personen einen neuen Mitgliederrekord in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Zuwachs in den ersten drei Monaten dieses Jahres betrug rund etwa 85.000 Mitglieder. Dabei legte der Branchenprimus Techniker Krankenkasse nach absoluten Zahlen am stärksten zu. Auch die BKK Firmus und die Barmer wuchsen vergleichsweise stark.

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zählte nach der GKV-Statistik KM1 des Bundesgesundheits-Ministeriums (BMG) zum Stichtag 1. April 2023 mit 58,04 Millionen so viele Mitglieder wie nie zuvor. Dies entspricht einem Zuwachs von 85.138 Köpfen beziehungsweise 0,15 Prozent.

Ersatzkassen deutlich im Plus

Allerdings konnten nicht alle Kassenarten Zuwächse erzielen. Wie aus der BMG-Statistik weiter hervorgeht, hatte die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) einen Rückgang im mittleren vierstelligen Bereich zu verzeichnen. Bei der Knappschaft-Bahn-See gab es ein Minus von über 10.000 Mitgliedern – und bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen) sogar eines von fast 37.000.

Eine vierstellige Steigerung stand für die Innungskrankenkassen (IKKen) zu Buche, während die Betriebskrankenkassen (BKKen) um knapp 48.000 und die Ersatzkassen sogar um fast 83.000 Köpfe zulegten.

WERBUNG

Techniker mit dem stärksten Zuwachs

Nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik hatten nur knapp zwei von drei der insgesamt 96 Körperschaften (VersicherungsJournal 16.1.2023) Teil an dem Aufschwung.

Dabei schafften es neben einer AOK, zwei Innungskrankenkassen und vier Betriebskrankenkassen auch drei Ersatzkassen in die Top Ten der wachstumsstärksten Anbieter. Letztere belegten die Plätze eins, drei und vier. Mit Abstand am stärksten legte nach absoluten Zahlen die Techniker Krankenkasse zu (plus fast 62.000 Mitglieder).

Auch BKK Firmus und Barmer wuchsen deutlich

Fünfstellige Zuwächse waren ansonsten nur noch bei der BKK Firmus und der Barmer zu beobachten. Um 8.600 bis knapp 7.100 Köpfe wuchsen die Handelskrankenkasse (HKK) und die IKK – Die Innovationskasse.

Mitgliedersteigerungen zwischen knapp 4.100 und gut 2.600 standen für die BKK Linde, die IKK Südwest, die BKK Gildemeister Seidensticker, die AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen sowie die Audi BKK zu Buche.

Eher günstig als teuer

Auffällig ist, dass die wachstumsstärksten Körperschaften eher zu den günstigeren als zu den teuren Akteuren zählen. So bieten etwa die BKK Firmus und die BKK Gildemeister Seidensticker mit 15,50 Prozent (Zusatzbeitrag: 0,9 Prozent) den sechstniedrigsten und die HKK mit 15,58 Prozent den siebtniedrigsten Gesamtbeitragssatz.

Den höchsten Satz unter den Wachstumsgewinnern hat die IKK Südwest mit 16,25 Prozent zu verzeichnen. Auf der anderen Seite hat keiner der zehn vorgenannten Marktteilnehmer seinen Zusatzbeitrag gesenkt. Vielmehr hat die Mehrheit um bis zu 0,3 Prozentpunkte draufgepackt. Nicht erhöht haben nur Techniker, Barmer und BKK Gildemeister Seidensticker (10.1.2023).