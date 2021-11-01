Diese Krankenkassen gelten als besonders fair

Die beiden führenden Akteure halten die Wettbewerber im Kampf um die Vermittlergunst schon seit geraumer Zeit klar auf Distanz. Der eindeutige Spitzenreiter jedoch ließ seinen ärgsten Verfolger 16 Mal in den vergangenen 17 Studienauflagen − zum Teil deutlich − hinter sich. (Bild: Wichert) mehr ...
Für ihr Bedingungsrating haben die Analysten fast 140 Tarifvarianten und -kombinationen durchleuchtet. Nur ein Achtel davon erhielt die Höchstnote „FFF+“ – verteilt auf sieben Produktgeber. (Bild: Wichert) mehr ...
Eine Umfrage zeigt Lücken in der Verbreitung der Warngeräte. Können Hausrat- und Wohngebäudeversicherer im Leistungsfall eine Obliegenheitsverletzung geltend machen? (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
Auch in diesem Jahr wurden in München wieder die „Oscars der Finanzbranche“ vergeben. Prämiert wurden dabei unter anderem das Vorsorgeprodukt und die Versicherungsinnovation des Jahres. (Bild: Mezger) mehr ...
Das Tier musste aufgrund einer schweren Krankheit eingeschläfert werden. Dabei kippte es um und verletzte die behandelnde Medizinerin. Vor Gericht forderte diese von der Tierhalterin ein Schmerzensgeld. (Bild: Pixabay Inhaltslizenz/JACLOU-DL) mehr ...
Der Wettbewerbsdruck auf Deutschlands Lebensversicherer nimmt spürbar zu, sagen die Autoren einer aktuellen Marktstudie voraus. Ein Haupttreiber sei die bevorstehende Riester-Reform. Das Geschäft könnte zum großen Teil an der Assekuranz vorbeigehen. (Bild: Wenig) mehr ...
Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie transparent und vertrauensvoll Unternehmen im Dialog mit ihrer Kundschaft vorgehen. Unter den Versicherungsmaklern und Finanzvertrieben ragen 15 Akteure besonders aus dem Markt heraus. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
7.10.2025 –
Bei den Zufriedenheitswerten der Versicherten gibt es zwischen PKV und GKV teilweise drastische Unterschiede. Bei der Bewertung der Beitragshöhe zeigen sich dagegen überraschende Übereinstimmungen. (Bild: Wenig) mehr ...
1.10.2025 –
Der PKV-Verband informiert in seinem Internetauftritt über zum Jahreswechsel anstehende Beitragsanpassungen. Wie viele Kunden betroffen sind und wie viel mehr sie für ihren Vollversicherungsschutz voraussichtlich bezahlen müssen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
22.12.2023 –
Zum Jahreswechsel kommen zahlreiche Änderungen und Neuerungen in der Sozialversicherung auf die Bundesbürger zu. Nicht alle davon sind vorteilhaft. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
22.6.2023 –
„Great Place To Work“ hat jetzt die aktuelle Auswertung „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ veröffentlicht. Der Report analysiert, was Mitarbeiter schätzen, welche Anforderungen sie an die Unternehmenskultur stellen – und welche Rolle Humor im Büro spielt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
23.1.2023 –
Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, wird gerade in Krisenzeiten zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Aber nur wenige Unternehmen profilieren sich im Kampf um Fachkräfte. Wer in der Versicherungsbranche zu den Gewinnern zählt, zeigt ein aktuelles Ranking. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
30.11.2022 –
Ins aktuelle Ranking „Top-Arbeitgeber im Mittelstand 2023“ haben es 52 Unternehmen der Versicherungswirtschaft geschafft. In die Spitzengruppe gelangten dabei verschiedene Marktteilnehmer: Makler, Insurtechs, Versicherer, Direktanbieter und ein Maklerverbund. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
1.11.2021 –
Was das Image bei den Bürgern angeht, hat die Assekuranz noch viel Luft nach oben. Der Einsatz für gesellschaftliche Themen wird kaum wahrgenommen, wie eine Umfrage zeigt. Nur zwei Versicherungskonzerne können hier wirklich punkten. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...