Diese Krankenkassen gelten als besonders fair

11.3.2026

Die Servicevalue GmbH hat zusammen mit der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH auf Basis eines Social Listenings die fairsten Unternehmen des Jahres 2026 ermittelt. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück.

Insgesamt wurden Daten zu etwa 17.000 Unternehmen aus 105 Branchen gesammelt. Weitere Details zur Methodik und zu den fairsten Finanz- und Anlageberatern, Maklerpools, Versicherungsmaklern und digitalen Finanz- und Versicherungsexperten hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 20.2.2026).

Bei den Krankenkassen schnitt die BKK Gildemeister Seidensticker am besten ab. Sie erhielt normierte 100 Punkte und darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Folgende 16 Körperschaften schnitten überdurchschnittlich ab und gehören zu den „Siegern“:

Björn Wichert

