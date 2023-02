Diese Kompositversicherer landeten 2021 tief in der Verlustzone

22.2.2023 – Jeder zweite der 50 größten Anbieter kam 2021 in der Schaden-/ Unfallversicherung auf eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent. In der Spitze waren es über 140 Prozent (Provinzial). Sieben weitere Akteure schrieben versicherungstechnisch mehr als zehn Cent Verlust pro Beitragseuro. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die Ertragslage für die deutschen Kompositversicherer hat sich 2021 rapide verschlechtert. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) stieg um fast zwölf Prozentpunkte auf 102,3 Prozent.

Dies ist dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2021“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zu entnehmen. Prämieneinnahmen in Höhe von 77,3 Milliarden Euro (plus drei Prozent) standen Leistungen in Höhe von 63,5 Milliarden Euro gegenüber.

2013 sah es noch schlechter aus

Letztere erhöhten sich infolge des Sturmtiefs „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) um 22,3 Prozent auf den höchsten jemals verzeichneten Wert.

Damit steckte die Branche erst zum zweiten Mal seit 2007 versicherungstechnisch in der Verlustzone. Eine höhere Combined Ratio hatten die Kompositversicherer nur 2013 hinzunehmen. Seinerzeit hatten gehäufte Extremwetterereignisse wie das Juni-Hochwasser sowie diverse Hagelstürme für einen immensen Schadenaufwand gesorgt (6.1.2014).

Provinzial mit der höchsten Combined Ratio

Allerdings schrieb 2021 laut dem „Branchenmonitor 2016-2021: Kompositversicherung“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH nur jeder zweite der 50 nach Prämieneinnahmen größten Anbieter rote Zahlen. In der Publikation werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 86 Prozent Marktanteil dargestellt. Die übrigen 25 Anbieter erwirtschafteten bis fast 34 Cent Gewinn pro Beitragseuro (22.2.2023).

Der höchste Wert wird mit 141,8 Prozent für die Provinzial Versicherung AG ausgewiesen. Auf vergleichsweise hohe kombinierte Schaden-Kosten-Quoten kam auch die Condor Allgemeine Versicherungs-AG mit fast 130 Prozent.

Gleiches gilt auch für die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit jeweils über 120 Prozent. Werte von jeweils über 110 Prozent standen für die Baloise Sachversicherung AG Deutschland, die R+V Allgemeine Versicherung AG und die Alte Leipziger Versicherung AG zu Buche.

Alle acht vorgenannten Akteure hatten meist deutliche Verschlechterungen bei der kombinierten Schaden-Kosten-Quote zu verzeichnen. Bei der Alten Leipziger waren es „nur“ 13 Prozentpunkte mehr als 2020, bei der Condor 34 Punkte und bei der Provinzial sogar fast 65 Prozentpunkte mehr.

Vor allem „Bernd“ sorgte für hohe Quoten

Provinzial, BA die Bayerische und Gothaer waren besonders von „Bernd“ betroffen. In der verbundenen Wohngebäudeversicherung gehörten alle drei zu den Akteuren mit den höchsten Schaden- wie auch kombinierten Schaden-Kosten-Quoten (8.12.2022).

Die Gothaer blieb in den Zweigen Hausrat und Kraftfahrt, die zusammen ein gutes Viertel der Einnahmen ausmachen, leicht in der Gewinnzone. In der allgemeinen Haftpflicht (ein Fünftel Anteil am Umsatz) schrieben die Kölner sogar 14 Cent Gewinn pro Beitragseuro. In diesem Geschäftsfeld, das rund ein Zehntel ihres Beitragsaufkommens ausmacht, schnitt die Provinzial in Sachen kombinierter Schaden-Kosten-Quote relativ am besten ab.

Unterschiede in den vier Kompositzweigen

Mit 77,7 Prozent reichte es in Haftpflicht allerdings nicht ganz in die Gruppe der profitabelsten Akteure (21.12.2022). Ähnlich sah es in der Kraftfahrtversicherung aus, die wie das Segment Wohngebäude für etwa 30 Prozent der Einnahmen steht. Mit 91,4 Prozent wurde die Spitzengruppe (12.12.2022) nur knapp verpasst. Dafür wies das Unternehmen in Hausrat (sechs Prozent Anteil an den Einnahmen) die zweithöchste Combined Ratio aus (16.2.2023).

Andererseits schaffte die BA die Bayerische in keinem der vier vorgenannten Zweige ein Combined Ratio von unter 100 Prozent. Die Quoten bewegten sich zwischen dem marktweit höchsten Wert von 103,6 Prozent in Haftpflicht (21.12.2022) und der zweithöchsten Quote von 187,6 Prozent in Wohngebäude.

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Kompositversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 90-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.