Diese Kompositversicherer bauten ihren Einnahmen am stärksten aus

17.3.2025 – Die Schaden-/Unfallversicherer steigerten die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen auf Sechsjahressicht um 21 Prozent. Zehn Gesellschaften aus der Top 50 nach Prämien legten um mindestens 40 Prozent zu. Am stärksten wuchs mit 144 Prozent die Rhion, gefolgt von der Provinzial mit 129 Prozent. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2024: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Das Beitragsaufkommen in der Schaden-/Unfallversicherung ist in den zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus von 2013 auf 2023 rund 41 Prozent.

Dabei ging es bis auf eine Ausnahme ohne größere Schwankungen um jeweils etwa drei Prozent nach oben. Zuletzt stiegen die gebuchten Bruttobeiträge allerdings – bereinigt aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit – um 7,4 Prozent auf fast 85,5 Milliarden Euro. Von 2018 auf 2023 baute die Branche das Prämienvolumen um ein gutes Fünftel aus.

Provinzial und Rhion mit den größten Zuwächsen

So gut wie alle Gesellschaften konnten laut dem „Branchenmonitor 2024: Kompositversicherung“ ihren Umsatz auf Sechsjahressicht steigern. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Akteure mit 87 Prozent Marktanteil.

Zehn der aufgelisteten Marktteilnehmer legten um über 40 Prozent zu und wuchsen damit mindestens in etwa doppelt so stark wie der Markt. Zwei von ihnen gelang es sogar, ihren Umsatz mehr als zu verdoppeln: der Rhion Versicherung AG (auf 259 Millionen Euro) und der Provinzial Versicherung AG (auf 3.357 Millionen Euro).

Weitere Versicherer mit hohen Steigerungsraten

Die Generali Deutschland Versicherung AG wuchs um über vier Fünftel (auf 2.971 Millionen Euro), die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG um rund zwei Drittel (auf 225 Millionen Euro).

Steigerungsraten von um die 60 Prozent hatten die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG (auf fast 318 Millionen Euro) und die Allianz Direct Versicherungs-AG (auf 465 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Fusionen als Wachstumsbeschleuniger

Hintergrund für die deutlichen Steigerungen bei Provinzial und Generali waren Zusammenlegungen von Risikoträgern. Bei der Provinzial wurde die Westfälische Provinzial Versicherung AG auf die Provinzial Rheinland Versicherung AG verschmolzen und in Provinzial Versicherung AG umfirmiert (13.12.2021). Das Unternehmen konnte mit Ausnahme von 2019 zulegen, was hauptsächlich auf einen Sonderfaktor im Jahr zuvor zurückzuführen war (21.11.2019).

Das Plus der Generali ging zum Großteil auf den Konzernumbau und die Verschmelzung der Generali und der Aachenmünchener zurück (25.10.2018, 23.10.2018). Danach nahm die Wachstumsdynamik nach verhaltenem Beginn von einem Prozent auf zuletzt fast sieben Prozent kontinuierlich zu.

Weitere Hintergründe zu den überdurchschnittlichen Steigerungen

Die Rhion und die BA die Bayerische wuchsen kontinuierlich. Erstere wuchs 2020 und 2021 um jeweils über ein Viertel. Hintergrund war insbesondere das zuvor neu aufgenommene Geschäft in den Niederlanden (4.4.2022).

Hinzu kamen der Ausbau des Kooperationsgeschäftes in den Niederlanden und das wachsende Maklergeschäft in Deutschland, das im vorletzten Jahr des Beobachtungszeitraums noch für eine Steigerung um ein Fünftel sorgte. Zuletzt gelang dem Unternehmen noch ein Plus von fast einem Siebtel. Die Rhion wuchs vor allem in der Kraftfahrt- (13.3.2025), aber auch in der Haftpflichtversicherung.

Auch die BA die Bayerische Allgemeine wuchs in allen Jahren des Betrachtungszeitraums. Allerdings verringerte sich das Zuwachstempo von gut 15 Prozent über 14 Prozent auf zweimal „nur“ noch sieben Prozent. Zuletzt nahm die Dynamik wieder auf fast elf Prozent zu.

Der „Branchenmonitor 2024: Kompositversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2018 bis 2023). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.