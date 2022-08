Diese Kompositversicherer bauten ihre Einnahmen am stärksten aus

29.8.2022 – Zwischen 2015 und 2020 konnten die Kompositversicherer die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen um etwa 16 Prozent ausbauen. Zehn Gesellschaften aus der Top 50 nach Prämien legten um mehr als 40 Prozent zu. Am stärksten wuchs mit fast 90 Prozent die Generali Deutschland. Auch die Rheinland und die Barmenia steigerten das Prämienvolumen mit jeweils um die 70 Prozent besonders deutlich. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Das Prämienvolumen der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Gesellschaften stieg von 2015 auf 2020 in der Schaden-/ Unfallversicherung um rund ein Sechstel auf 74,9 Milliarden Euro.

Entgegen dem Markttrend sanken die Einnahmen bei vier Anbietern (VersicherungsJournal 24.8.2022). Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Kompositversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Die Publikation bietet einen Überblick über zahlreiche Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Akteure mit rund 86 Prozent Marktanteil.

Die Anbieter mit den größten Zuwächsen

45 Gesellschaften konnten ihren Umsatz auf Sechsjahressicht ausbauen. Keine Zahlen für den gesamten Zeitraum liegen für die erst kürzlich gegründete Dialog Versicherung AG (25.10.2018, 23.10.2018) vor. Bei ihr verminderten sich die Einnahmen 2020 um 1,9 Prozent auf 541 Millionen Euro.

Den größten Zuwachs schaffte die Generali Deutschland Versicherung AG, die den Umsatz auf 2,6 Milliarden Euro fast verdoppelte. Steigerungsraten von jeweils um die 70 Prozent hatten die Rheinland Versicherungs AG (auf knapp 312 Millionen Euro) und die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG (auf 224 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Um jeweils etwa die Hälfte wuchsen die Itzehoer Versicherung/ Brandgilde von 1691 VVaG (auf knapp 565 Millionen Euro), die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG (auf fast 1.933 Millionen Euro) und die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. (auf 604 Millionen Euro).

Steigerungsraten von jeweils über 40 Prozent gelangen den Unternehmen Huk24 AG (auf 981 Millionen Euro), die Haftpflichtkasse VVaG (auf fast 219 Millionen Euro), WGV-Versicherung AG (auf über 435 Millionen Euro) und VHV Allgemeine Versicherung AG (auf knapp 2.362 Millionen Euro).

Hintergründe zu den deutlichen Steigerungen

Das immense Plus der Generali Deutschland ging zum Großteil auf den Konzernumbau und die Verschmelzung der Generali und der Aachenmünchener zurück (25.10.2018, 23.10.2018). Das Unternehmen wuchs aber auch in allen anderen Jahren des Betrachtungszeitraums, und zwar um bis zu fast sieben Prozent. Zuletzt ging es nur noch um etwa ein Prozent nach oben.

Die Barmenia legte ebenfalls kontinuierlich zu. Ein großer Teil der gesamten Steigerung hängt mit Bestandsübertragungen eines Kooperationspartners im Geschäftsjahr 2016 zusammen. Zuletzt verminderte sich das Wachstumstempo von über zehn Prozent (2018) auf unter sechs Prozent (2020)

In der Sparte Wohngebäude konnten die Wuppertaler das Beitragsaufkommen fast vervierfachen (13.6.2022) und in Hausrat mehr als verdoppeln (1.8.2022). Um jeweils rund 60 Prozent bergauf ging es in Haftpflicht (15.8.2022) und Unfall (4.8.2022).

Auch die Rheinland wuchs in allen betrachteten Jahren. Dabei lief es für das Unternehmen nur 2016 schlechter als für den Markt (plus zwei Prozent). In der Spitze steigerte der Anbieter den Umsatz um über ein Sechstel.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Die Branchengrößen mit mehr als 1,9 Milliarden Euro gebuchten Bruttoprämien weisen – angeführt von der Generali Deutschland – mehrheitlich eine überdurchschnittliche Entwicklung auf (29.8.2022).

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Kompositversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

In der Untersuchung liegt der Schwerpunkt auf Anbietern mit Fokus auf das Privatkundengeschäft. Daher werden Daten für Industrieversicherer wie Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) oder HDI Global SE nicht in der Untersuchung aufgeführt. Beide buchten 2020 über 4,5 Milliarden Euro Bruttobeiträge (22.11.2021).