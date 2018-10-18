Diese Kfz-Versicherer sind top in Sachen Kundenzufriedenheit

17.3.2026

Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money wollten auch in diesem Jahr wissen, welche Versicherungsanbieter die Kundenerwartungen insgesamt am besten erfüllen oder gar übererfüllen. Die Untersuchung „Höchste Kundenzufriedenheit 2026“ basiert auf einer Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen 269.448 Mandantenurteile zu über 1.600 Unternehmen aus 73 Branchen zusammen. Darunter waren auch weit über 100 Testkandidaten aus der Assekuranz in fast zwei Dutzend Sparten.

/Basis der Untersuchung ist der „Kunden-Zufriedenheits-Index“ (KZI), der den Angaben zufolge die erfahrensbezogene Messung der Kundenzufriedenheit ermöglichen soll. Der KZI ist umso besser, je niedriger er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den einzelnen Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 16.3.2026). Die Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.

In der Kategorie Kfz-Versicherer ließen die ADAC Versicherungen ein weiteres Mal (10.3.2025, 23.2.2024) alle anderen Wettbewerber hinter sich – mit einem KZI von aktuell 2,49. Den Silberrang sicherten sich die Provinzial Versicherungen (2,54) vor der Württembergischen Versicherung AG (2,58).

Die drei vorgenannten Unternehmen erhielten das Prädikat „Höchste Kundenzufriedenheit Kfz-Versicherer“, da sie mit ihrem KZI den Durchschnittswert in der Kraftfahrt-Sparte besonders deutlich unterboten. Das schafften darüber hinaus auch die

Das vollständige Branchenranking inklusive 29 weiterer Marktteilnehmer, elf davon besser als der Branchenschnitt (Auszeichnung „hohe Kundenzufriedenheit“), kann hier eingesehen werden.