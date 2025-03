Diese Kfz-Haftpflichtversicherer gewannen die meisten Kunden hinzu

24.3.2025 – 34 der 50 größten Anbieter in der Kfz-Haftpflichtversicherung haben zwischen 2018 und 2023 ihre Bestände ausgebaut. Am stärksten wuchs die Rhion, die erst 2017 in die Autoversicherung eingestiegen ist. Sie konnte um über 2.100 Prozent zulegen. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2024: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Der Vertragsbestand in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge ging es von 2018 auf 2023 um etwa acht Prozent auf rund 70,4 Millionen Stück nach oben.

Große Unterschiede bei der Bestandsentwicklung in der Kfz-Haftpflicht

Dabei unterscheiden sich die einzelnen Unternehmen laut dem „Branchenmonitor 2024: Kraftfahrtversicherung“ deutlich. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Kraftfahrtversicherung, die auf rund 90 Prozent Marktanteil kommen.

Demnach konnten nur 34 der 50 größten Akteure ihren Vertragsbestand auf Sechsjahressicht steigern. Elf von ihnen wuchsen unterdurchschnittlich, zehn weitere um mehr als ein Drittel.

Rhion legte am stärksten zu

Am größten fiel das Plus prozentual bei der Rhion Versicherung AG aus. Das Unternehmen, das erst 2017 in das Kraftfahrtgeschäft eingestiegen ist, konnte seinen Bestand in der Kfz-Haftpflicht auf rund 302.500 Kontrakte mehr als verzwanzigfachen. Mehr als eine Verdopplung (auf 1,77 Millionen Policen) gelang der Provinzial Versicherung AG.

Die ADAC Autoversicherung AG legte um fast drei Viertel auf fast 1,15 Millionen Stück zu. Die Generali Deutschland Versicherung AG wuchs um über die Hälfte auf annähernd 2,26 Millionen.

Wachstumsraten von jeweils um die 40 Prozent schafften die Huk24 AG (auf 3,1 Millionen), die Sparkassen Direktversicherung AG (auf fast 256.000) und die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG (auf 1,28 Millionen).

Um mehr als ein Drittel wuchsen auch die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG (auf fast 205.000), die Kravag Allgemeine Versicherungs-AG (auf 1,38 Millionen) und die WGV-Versicherung AG (auf 1,28 Millionen).

Fusionen trieben das Wachstum bei Provinzial und Generali

Das vergleichsweise starke Wachstum der Provinzial ging zum Großteil darauf zurück, dass die Westfälische Provinzial mit der Provinzial Rheinland fusioniert und dann in Provinzial Versicherung umfirmiert wurde (13.12.2021). Im letzten Jahr des Beobachtungszeitraums war sogar ein leichter Bestandsrückgang zu beobachten.

Bei der Generali (25.10.2018, 23.10.2018) waren konzerninterne Umstrukturierungen und Zusammenlegungen von Risikoträgern verantwortlich für die kräftige Steigerung. Das Unternehmen wuchs mit Ausnahme von 2023 und 2020, dem Jahr direkt nach der Verschmelzung.

Hintergründe zu den hohen Steigerungsraten

Bei der Rhion stach wachstumsmäßig vor allem das Jahr 2020 heraus, als das Unternehmen die Zahl der Kontrakte von 27.500 auf 138.400 mehr als verfünffachte. In den beiden folgenden Jahren schaffte der Anbieter Zuwachsraten von jeweils rund einem Drittel. Zuletzt nahm die Wachstumsdynamik etwas ab (auf ein Fünftel).

Die ADAC Autoversicherung wuchs zu Beginn (plus fast ein Fünftel) und zum Ende des Betrachtungszeitraums (plus ein gutes Sechstel) besonders stark. In den Jahren dazwischen steigerte das Unternehmen seinen Bestand um 5,5 bis 8,6 Prozent.

Der „Branchenmonitor 2024: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2018 bis 2023). Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.487,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.