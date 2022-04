Diese Haftpflichtversicherer verloren die meisten Kunden

7.4.2022 – Bei mehr als jedem fünften der 50 größten Anbieter schrumpfte zwischen 2015 und 2020 der Vertragsbestand in der allgemeinen Haftpflichtversicherung. Dabei hatten der HDI und die Axa Einbußen im sechsstelligen Bereich zu verzeichnen. Prozentual am stärksten verlor die Condor. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Haftpflichtversicherer konnten den Bestand von 2015 auf 2020 um rund vier Prozent auf 47,5 Millionen Verträge ausbauen.

An der positiven Entwicklung hatten 38 der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter teil. Am wachstumsstärksten zeigten sich die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG (plus 965.000 Policen) beziehungsweise die Rhion Versicherung AG mit einem Zuwachs um 225 Prozent (VersicherungsJournal 4.4.2022).

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 93 Prozent Marktanteil.

Elf Anbieter im Minus

Elf Akteure dagegen hatten auf Sechsjahressicht betrachtet Rückgänge zu verzeichnen. Kein Wert für den Zeitraum liegt für die erst kürzlich gegründete Dialog Versicherung AG (25.10.2018, 23.10.2018) vor. Bei dem Unternehmen verminderte sich der Bestand allein 2020 um 22.200 auf 294.292 Kontrakte (minus rund sieben Prozent).

Die nach absoluten Zahlen größten Einbußen hatte die HDI Versicherung AG mit fast 215.000 Verträgen hinzunehmen. Im sechsstelligen Bereich verlor ansonsten nur noch die Axa Versicherung AG.

Verminderungen zwischen etwa 40.000 und 30.000 Policen waren beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G., der Condor Allgemeinen Versicherungs-AG sowie der Alten Leipziger Versicherung AG zu beobachten.

Reduzierungen im fünfstelligen Bereich gab es auch noch bei der Volkswohl Bund Sachversicherung AG und der Nürnberger Allgemeinen Versicherungs-AG.

HDI und Axa zuletzt mit abnehmendem Schrumpfungstempo

Der Bestand beim HDI schrumpfte zwischen 2015 und 2020 kontinuierlich um insgesamt annähernd 240.000 auf zuletzt nur noch knapp über 1,2 Millionen Kontrakte. Dabei beschleunigte sich die Verminderungsrate von 2,4 Prozent zu Beginn des Betrachtungszeitraums auf fast fünf Prozent in 2019. Zuletzt betrug das Minus 3,2 Prozent.

Die Axa schaffte nur 2018 ein leichtes Bestandsplus. Anders als in den beiden Jahren zuvor, blieb das Minus danach unter der Marke von einem Prozent. Zuletzt fiel es mit 0,3 Prozent nur noch halb so stark aus wie 2019.

Die DEVK a.G. und die Alte Leipziger hatten kontinuierlich Reduzierungen zu verzeichnen. Das Minus lag 2020 bei der DEVK mit 1,8 Prozent höher als in den drei Jahren zuvor (jeweils um die 1,4 Prozent). Bei der Alten Leipziger erreichte das Schrumpfungstempo nach zuvor zwei deutlichen Zunahmen (auf über vier Prozent) 2020 mit drei Prozent wieder das 2016er-Niveau.

Bei der Condor geht das Minus fast ausschließlich auf die Entwicklung im Jahr 2017 zurück. Seinerzeit trennte sich das Unternehmen im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen von verschiedenen Agentur- und Maklerverbindungen. Dadurch schmolz der Bestand um über die Hälfte auf etwa 44.500 Stück. In den drei Folgejahren ging es dann wieder bergauf – um insgesamt über ein Viertel.

Condor schrumpfte prozentual gesehen am stärksten

Betrachtet man die Veränderungsraten, so fiel das Minus bei der Condor mit fast 40 Prozent am größten aus. Um jeweils ein gutes Siebtel verringerte sich der Bestand beim HDI und bei der Alten Leipziger.

Die Verringerungsrate der Volkswohl Bund Sachversicherung AG betrug über ein Achtel. Die DEVK a.G. schrumpfte auf Sechsjahressicht betrachtet um knapp sieben Prozent, die Inter und die Axa um jeweils mehr als vier Prozent.

Die Branchenschwergewichte mit mehr als 1,5 Millionen Policen im Bestand (24.2.2022) agierten mehrheitlich deutlich stärker als der Markt (7.4.2022).

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.