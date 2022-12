Diese Haftpflichtversicherer schrieben 2021 rote Zahlen

21.12.2022 – Mit der Bayerischen, der Inter und der R+V Allgemeine kamen 2021 drei der 50 größten Anbieter in der allgemeinen Haftpflichtversicherung auf eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Geschäftsjahr 2021 fuhren die Anbieter auf dem deutschen Markt in der allgemeinen Haftpflichtversicherung ein weiteres Mal kräftige versicherungstechnische Gewinne ein. Im Schnitt erwirtschaftete die Branche über 13 Cent pro Beitragseuro.

Dies ist dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2021“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zu entnehmen. Damit schnitt die Branche um über zehn Prozentpunkte besser ab als 2002.

Besser lief es seitdem nur 2005 und 2006 sowie 2019 und 2020. Das Topergebnis schafften die Haftpflichtversicherer im vergangenen Jahr (VersicherungsJournal 11.1.2022).

Fünfmal Verlust in der Haftpflichtversicherung

Doch nicht alle der 50 größten Gesellschaften landeten versicherungstechnisch in den schwarzen Zahlen, auch wenn drei Anbieter mehr als 40 Cent und sechs weitere Marktteilnehmer mehr als 25 Cent pro Beitragseuro verdienten (21.12.2022).

Drei von ihnen gaben im vergangenen Jahr in diesem Versicherungszweig mehr für Schäden und Kosten aus als sie an Prämien einnahmen. Drei weitere Akteure schafften es nur so gerade eben in die Gewinnzone und nahmen nicht einmal drei Cent pro Beitragseuro mehr ein als sie ausgaben.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 93 Prozent Marktanteil dargestellt.

BA die Bayerische Allgemeine mit der höchsten Combined Ratio

Die höchsten kombinierten Schaden-Kosten-Quoten werden mit jeweils über 103 Prozent für die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, die Inter Allgemeine Versicherung AG und die R+V Allgemeine Versicherung AG ausgewiesen.

Nur so gerade eben in der Gewinnzone landeten die Ergo Versicherung AG, die Rhion Versicherung AG und die VHV Allgemeine Versicherung AG.

Inter mit deutlicher Verbesserung

Dabei schnitten die Rhion, die Bayerische und die R+V etwas schlechter und die VHV sowie die Ergo deutlich schlechter ab als im Jahr zuvor. Nur die Inter konnte sich verbessern, und das mit über acht Prozentpunkten sogar deutlich.

Letzteres war vor allem schadenseitig bedingt. Die Betriebskostenquote in dem Versicherungszweig, der laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,5 MB) für rund ein Drittel des Umsatzes verantwortlich ist, blieb mit leicht überdurchschnittlichen 39,6 Prozent nahezu unverändert.

Eine verminderte Schadenaufwendung (minus gut fünf Prozent auf 14,3 Millionen Euro) und gestiegene Einnahmen (plus über sechs Prozent auf rund 22,5 Millionen Euro) führten bei einem gleichzeitig deutlich verbesserten Abwicklungsergebnis dazu, dass die Schadenquote von 71,7 auf 63,7 Prozent sank. Dennoch wiesen nur fünf Anbieter höhere Werte aus.

Ergo und VHV mit deutlich erhöhter Schadenquote

Die Ergo konnte das Beitragsaufkommen deutlich um elf Prozent (auf 692 Millionen Euro) ausbauen – laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,1 MB) „insbesondere aufgrund der positiven Neugeschäftsentwicklung im Industrie- und Krankenhausgeschäft“.

Fast viermal so stark stiegen mit über 40 Prozent (auf 487 Millionen Euro) allerdings die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle. Als Hintergrund nennt das Unternehmen „insbesondere hohe Aufwendungen für Großschäden“. In der Folge erhöhte sich die Schadenquote von 55 auf fast 71 Prozent. Das ist der dritthöchste Wert unter den 50 im Monitor aufgeführten Gesellschaften.

Die vierthöchste Schadenquote weist die VHV mit knapp 68 Prozent auf. Bei den Hannoveranern stiegen laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 2,0 MB) die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle mit fast einem Viertel (auf 283,9 Millionen Euro) mehr als doppelt so stark wie die Prämien mit gut sieben Prozent (auf 420 Millionen Euro). In der Folge wuchs die Schadenquote um etwa neun Prozentpunkte.

Vergleichsweise hohe Schadenquoten

Noch ein bisschen schlechter sah es in Sachen Schadenquote bei der R+V aus, die mit 74,4 Prozent (plus knapp vier Prozentpunkte) Rang 49 belegt. Zumindest einigermaßen in die Nähe des Durchschnitts der 50 aufgeführten Akteure von 46,4 Prozent kommt nur die Bayerische mit 54,8 Prozent.

Ein Blick auf die Betriebskostenquoten der sechs vorgenannten Haftpflichtversicherer zeigt nur bei der Bayerischen (48,8 Prozent) einen deutlich über dem Schnitt von 36,5 Prozent liegenden Wert. Die Ergo und die R+V liegen mit jeweils unter 29 Prozent an vierter und fünfter Stelle. Die VHV nimmt mit 30 Prozent Rang zehn ein.

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Haftpflichtversicherung" enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig.