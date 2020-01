Diese Haftpflichtversicherer schreiben (tief)rote Zahlen

20.1.2020 – 2018 hatten acht der 50 größten Anbieter in der allgemeinen Haftpflichtversicherung eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent zu verzeichnen. Auf die höchsten Werte kamen die VHV Allgemeine und die Basler Sach, auf die niedrigsten die Oldenburgische Landesbrand und die WWK Allgemeine. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2013-2018: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Geschäftsjahr 2018 konnten die Anbieter auf dem deutschen Markt in der allgemeinen Haftpflichtversicherung ein weiteres Mal kräftige versicherungstechnische Gewinne einfahren. Im Schnitt erwirtschaftete die Branche mehr als zehn Cent pro Beitragseuro, wie aus dem Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2019 hervorgeht.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) von zuletzt 89,7 Prozent bedeutet eine Verbesserung um 1,3 Prozentpunkte. Zugleich stellt dieser Wert den auf Zehnjahressicht betrachtet niedrigsten dar. Am schlechtesten lief es im Betrachtungszeitraum im Jahr 2012 mit nur gut vier Cent Gewinn pro Beitragseuro.

Elf Mal Verlust

Doch längst nicht alle der 50 größten Gesellschaften fuhren 2018 Gewinne in diesem Versicherungszweig ein. Insgesamt acht (2017: zehn) von ihnen landeten zum Teil tief in den roten Zahlen.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2013-2018: Haftpflichtversicherung“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH und der Sirius Campus GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 91 Prozent Marktanteil dargestellt.

VHV und Basler mit den höchsten Combined Ratios

Die höchsten Werte von jeweils über 126 Prozent werden für die Basler und die VHV ausgewiesen. Die VHV Allgemeine Versicherung AG, die 2015 noch versicherungstechnische Gewinne geschrieben hatte, baute das Beitragsvolumen um über fünf Prozent auf rund 343 Millionen Euro aus.

Mehr als doppelt so stark stiegen die Aufwendungen für Geschäftsjahresschäden (plus zwölf Prozent), wodurch sich die Geschäftsjahres-Schadenquote um fünf Prozentpunkte auf fast 79 Prozent erhöhte. Zudem wurde erneut eine Verstärkung der Schadenrückstellung für Vorjahre (VersicherungsJournal 20.12.2018) vorgenommen. In der Folge stieg die Combined Ratio von 122 auf 126,8 Prozent an.

Massiv verbessert hat sich die Basler Sachversicherungs-AG, und zwar um rund 80 Prozentpunkte auf 126,5 Prozent. Dies resultiert laut Geschäftsbericht 2018 (PDF, 1,8 MB) „zu einem wesentlichen Teil aus der Normalisierung der Schadensituation“. Im Jahr zuvor hatten „unerwartet“ hohe Neu- und Spätschadenmeldungen im Krankenhaus-Haftpflicht-Geschäft belastet. Das Reserveniveau wurde im Berichtsjahr nochmals erhöht.

Auch Signal Iduna mit vergleichsweise hoher Quote

Mit 113,3 Prozent kommt die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG auf die dritthöchste Quote unter den im Branchenmonitor aufgeführten Unternehmen. Das sind etwa 34 Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor. Dies wird im Geschäftsbericht 2018 (PDF, 3,6 MB) im Wesentlichen auf eine erhöhte Großschadenbelastung zurückgeführt.

In der Folge sind die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle um fast drei Viertel auf 90,8 Prozent und die Bruttoschadenquote um über zwei Drittel auf 83,4 Prozent gestiegen. Das Prämienvolumen nahm um knapp drei Prozent auf fast 110 Millionen Euro zu.

Die profitabelsten Anbieter

Die Mehrheit der 50 größten Gesellschaften erzielte eine Combined Ratio von zum Teil deutlich unter 100 Prozent. Der niedrigste Wert steht mit 44 Prozent für die Oldenburgische Landesbrandkasse zu Buche. Dahinter folgt die WWK Allgemeine Versicherung AG mit rund 55 Prozent.

Zwischen 60 und 70 Prozent liegen die WGV-Versicherung AG, die Mannheimer Versicherung AG, die Württembergische Versicherung AG, die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG, die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) sowie die Itzehoer Versicherung/ Brandgilde von 1691 VVaG.

Zwei Aufsteiger in die Spitzengruppe

Die acht vorgenannten Anbieter waren bis auf zwei Ausnahmen auch im Jahr zuvor in der Spitzengruppe der profitabelsten Haftpflichtversicherer zu finden. Bei der WWK etwa gingen die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle im Berichtsjahr von 4,2 auf 1,5 Millionen Euro zurück. In der Folge verbesserte sich die kombinierte Schaden-Kosten-Quote um über 20 Prozentpunkte.

Noch stärker verbessert (minus rund 36 Prozent) hat sich die Itzehoer, die beim Prämienvolumen um gut ein Prozent zulegte. „Der Brutto-Geschäftsjahres-Schadenaufwand betrug im Geschäftsjahr 11,7 Millionen Euro (12,8 Millionen Euro).

Aufgrund eines Abwicklungsergebnisses von 5,1 Millionen Euro (0,8 Millionen Euro) ergab sich ein bereinigter Brutto-Gesamt-Schadenaufwand von 6,6 Millionen Euro (12,0 Millionen Euro), wird im Geschäftsbericht 2018 (PDF, 382 KB) ausgeführt.

Weitere Studiendetails

Der „Branchenmonitor 2013-2018: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.

Wie in den offiziellen Statistiken des GDV, geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.