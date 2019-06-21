Diese Haftpflichtversicherer empfehlen Verbraucher am liebsten

26.8.2025

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion von Focus Money wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen. Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung.

In deren Rahmen kamen rund 553.000 Kundenurteile zu 1.622 Anbietern in 80 Kategorien zusammen. Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich. Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 24.6.2025). Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite einsehbar. Dort kann auch der Studiensteckbrief heruntergeladen werden.

In der Kategorie Haftpflichtversicherer kletterte die Cosmos Versicherung AG auf den Spitzenplatz. Sie erhielt mit einem Empfehlungsscore von 23,4 Prozent die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“.

Hinter dem Branchenbesten schafften es auch der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (23,1 Prozent) und die Huk-Coburg Versicherungen (22,9 Prozent) aufs Siegertreppchen. Sie erhielten das Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ für einen branchenüberdurchschnittlichen Empfehlungsscore. Das gelang unter anderem auch

Die vollständige Ergebnisliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort sind neun weitere Marktteilnehmer aufgeführt, die besser als der Branchenschnitt abschnitten.