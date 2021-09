Diese Gewerbeversicherer empfehlen Makler am ehesten weiter

31.8.2021 – Der Haftpflichtkasse bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Untersuchung die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft im Bereich Betriebs-/ Berufshaftpflicht entgegen. Dahinter folgen Rhion und Markel. Nur an sechster Stelle landete die VHV, die im Maklermarkt auf den größten Geschäftsanteil kommt. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2021“.

Makler und Mehrfachvertreter vermitteln in der Betriebs-/ Berufshaftpflicht-Versicherung an die VHV Allgemeine Versicherung AG das mit Abstand meiste Geschäft. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2021“ (VersicherungsJournal 6.8.2021).

Basis der Untersuchung von BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH ist eine im Juni 2020 durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum überwiegenden Teil als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 254 angegeben.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Bereitschaft, eine Weiterempfehlung für die Gewerbeversicherer auszusprechen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Die Untersuchung ergab, dass die VHV nicht zu den absoluten Topanbietern aus Vermittlersicht gehört. Aus dem nur achthöchsten Anteil an Promotoren (etwa 57 Prozent) und dem fünftniedrigsten Anteil an Detraktoren (rund ein Elftel) errechnet sich ein NPS-Wert von knapp 48. Damit landet das Unternehmen an sechster Stelle. Der Rückstand auf die Spitze beträgt fast 25 Punkte.

Haftpflichtkasse an der Spitze

An Position eins platzierte sich mit über 68 Punkten die Haftpflichtkasse VVaG, die als einer von zwei Anbietern keine Kritiker zu verzeichnen hatte. Ein Fürsprecheranteil von fast drei Viertel bedeutet einen NPS-Wert von gut 72.

Rang zwei belegt die Rhion Versicherung AG. Mit ebenfalls über 70 Prozent kommt der Anbieter auf den zweithöchsten Anteil an Promotoren. Auf der anderen Seite gehört rund jeder 15. Befragte zu den Kritikern, das ist der drittbeste Wert. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft ebenfalls gut abgeschnitten und sogar an der Spitze gelegen (27.8.2020).

Den Bronzerang sicherte sich erneut die Markel Insurance SE, die wie die Haftpflichtkasse ohne Kritiker auskam. Der Fürsprecheranteil von über 61 Prozent entspricht damit dem Net-Promoter-Score von 61,5.

In der Rangliste nach Geschäftsanteil finden sich die drei vorgenannten Akteure nicht auf den vorderen Plätzen wieder. Sie liegen an neunter (Haftpflichtkasse), 17. (Rhion) beziehungsweise 22. Stelle (Markel).

R+V auf Platz vier vor der Allianz

Auf den Positionen vier und fünf in Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft liegen mit der R+V Allgemeinen Versicherung AG (NPS: annähernd 58) und der Allianz Versicherungs-AG (knapp 56) zwei Unternehmen, die hinsichtlich ihrer Geschäftsanteile zur Top Drei der Branche gehören.

Dabei erzielte die Allianz gleichauf mit der Haftpflichtkasse den höchsten Promotorenanteil. Dem stand mit etwa einem Sechstel allerdings ein vergleichsweise hoher Detraktorenanteil gegenüber. Die R+V kam in beiderlei Hinsicht auf etwa zehn Prozentpunkte niedrigere Werte.

Die HDI Versicherung AG und die Axa Versicherungen, an die unabhängige Vermittler immerhin das viert- beziehungsweise fünftmeiste Geschäft liefern, landeten bei den Weiterempfehlungen nur im Mittelfeld. Fürsprecheranteilen von jeweils weniger als der Hälfte standen Kritikeranteile zwischen einem Siebtel und einem Sechstel gegenüber.

Bei der Dienstleistungsqualität siegte ebenfalls die Haftpflichtkasse

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Betriebs- und Berufshaftpflicht-Versicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die unterschiedlichen NPS-Werte.

So schafften es Axa und HDI etwa nur ins Mittelfeld in der Gesamtzufriedenheits-Wertung. 79 von 100 möglichen Punkten (Axa) beziehungsweise 77 Zähler (HDI) bedeuten neun beziehungsweise elf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Beide Akteure gehören in keinem der 14 abgefragten Zufriedenheitskriterien zur Top Drei.

Der HDI zählt sogar in drei Aspekten (Neugeschäftsabwicklung sowie zentrale und dezentrale Vertriebsunterstützung) zu den drei am schlechtesten bewerteten Gesellschaften. In letztgenanntem Bereich sind die Hannoveraner Schlusslicht.

Andererseits erzielte die Haftpflichtkasse auch in der Zufriedenheitswertung die höchste Punktzahl. Dabei wurde das Unternehmen aus Roßdorf in neun Kriterien am besten bewertet. Dazu gehören mit der Produktqualität, dem Preis-Leistungs-Verhältnis und der Tarifflexibilität auch drei der fünf für die Vermittlerzufriedenheit wichtigsten Aspekte.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Die Ergebnisse sollten wegen insgesamt relativ niedrigen Stimmenzahlen (zwischen 13 Bewertungen für Markel und 23 Beurteilungen für die VHV) nicht überbewertet werden.

Die 372-seitige „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2021“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen, zur Vermittlerzufriedenheit und zur Weiterempfehlungs-Bereitschaft auch eine Analyse der Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.