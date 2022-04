Diese Finanzdienstleister empfehlen Kunden am liebsten

20.4.2022 – Welche Anbieter Verbraucher so gut finden, dass sie die Firmen als Tipps an Freunde und Familie weitergeben, hat jetzt Servicevalue mit Focus Money ermittelt. In der Kategorie Versicherungen (Fondspolicen) liegt die Allianz wie bereits 2021 auf dem ersten Platz, bei den Finanzvertrieben hebt sich MLP vom Wettbewerb ab.

Mit welchen Anbietern Sparer so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen Freunden, Familie und Kollegen weiterempfehlen, hat die Servicevalue GmbH in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Focus Money untersucht.

Die Auswertung mit dem Titel „Von Anlegern empfohlen“ fand 2022 zum zweiten Mal statt. Die Studie basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf 26.117 Urteilen von Verbrauchern zu 216 Anbietern in 16 Kategorien der Finanzdienstleistung. Den Befragungszeitraum gibt Servicevalue mit Februar 2022 an.

Die Marktforscher weisen in den Studienunterlagen darauf hin, dass die Untersuchung „eigeninitiiert und unabhängig von den bewerteten Unternehmen“ sei.

Zur Methodik der Erhebung

Für den Report befragten die Berater Privatkunden, die in den vergangenen drei Jahren eigenes Geld in bestimmte Anlageformen investiert haben. Die Befragten konnten aus einer Liste von vorgegebenen Anbietern aus verschiedenen Kategorien jene Firmen auswählen, die sie anderen Sparern aus eigener Erfahrung oder aus eigener Einschätzung empfehlen würden.

Konkret lautete die Fragestellung: „Welche der folgenden Anbieter aus den unterschiedlichsten Kategorien würden Sie anderen Anlegern aus eigener Erfahrung oder aus eigener Einschätzung empfehlen?“

Anhand einer Antwortskala von eins bis vier (eins steht für „sehr empfehlenswert, vier für „nicht empfehlenswert“ oder „kann ich nicht beurteilen“) wurde über alle Antworten und je Unternehmen der Mittelwert gebildet.

„Liegt der empirische Mittelwert eines Unternehmens niedriger und somit besser als der Gesamt-Mittelwert der jeweiligen Branche, wird dem Unternehmen eine ‚Hohe Empfehlung‘ zugeschrieben. Liegt der Eigenwert zusätzlich noch niedriger als der Mittelwert dieser überdurchschnittlichen Gruppe, wird dem Unternehmen eine ‚Sehr hohe Empfehlung‘ zugeschrieben“, so Servicevalue zur Bewertung im Studiensteckbrief.

Finanzdienstleister aus 14 Kategorien bewertet

Die von den Kunden bewerteten Finanzdienstleister werden 14 verschiedenen Kategorien zugeordnet. Die Firmen kommen aus folgenden Bereichen:

Börsen- und Handelsplätze,

Crowdfunding-Plattformen,

Direktbanken,

Filialbanken,

Finanzvertriebe,

Fondsgesellschaften (Aktien, Renten, Misch),

Fondsgesellschaften (ETF)

Fondsgesellschaften (Immobilien),

Online-Broker,

P2P-Kreditmarktplätze,

Robo-Advisor,

Umwelt- und Ethikbanken,

Versicherungen (Fondspolicen) und

Zinsportale.

Die besten Werte auf Branchenebene erzielen Börsenplätze (2,11), Direktbanken (2,16) sowie Umwelt- und Ethikbanken (2,26).

Die Gewinner bei den Versicherungen

In der Kategorie Versicherungen (Fondspolicen) erhalten fünf Unternehmen die Auszeichnung „sehr hohe Empfehlung“. Die beste Bewertung der Befragten bekommt die Allianz Lebensversicherungs-AG mit der Note 2,22. Es folgen die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG (2,27) und die Huk24 AG (2,32).

An den Platzierungen auf den ersten drei Plätzen hat sich im Vergleich zu der Vorgängeruntersuchung (VersicherungsJournal 1.4.2021) nichts geändert. Ebenfalls in der Spitzengruppe mit einer sehr hohen Empfehlungsbereitschaft der Verbraucher spielen 2022, wie im Vorjahr, die WWK Lebensversicherung a.G. (2,34) und die HDI Lebensversicherung AG (2,35) mit.

Neun weitere Gesellschaften bekamen das Siegel „hohe Empfehlung“. Die Bewertung reichte hier von 2,41 für Neuaufsteiger Axa Lebensversicherung AG bis zu 2,42 für die Signal Iduna Lebensversicherung AG und die Universa Lebensversicherung a.G.

Die Besten bei den Finanzvertrieben

Bei den Finanzvertrieben holen sich drei Unternehmen die Auszeichnung „sehr hohe Empfehlung“ und zwei weitere Firmen eine „hohe Empfehlung“ ab. Mit einer Bewertung von 2,31 liegt die MLP SE auf dem ersten Platz, gefolgt von Swiss Life Select Deutschland GmbH (2,32) und der Telis Finanz AG (2,34).

Die Bewertung „hohe Empfehlung“ erhielten die Bonnfinanz AG (2,38) sowie die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG (2,40). Die zum Hypoport-Konzern gehörende Dr. Klein Wowi Finanz AG fiel aus der aktuellen Aufstellung raus.

Andere Untersuchungen, andere Ergebnisse

