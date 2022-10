Diese Erkrankungen machen am häufigsten berufsunfähig

24.10.2022 – Psychische Erkrankungen sind die häufigste Ursache bei den anerkannten Leistungsfällen in der Berufsunfähigkeits-Versicherung. Dies zeigt eine Studie zur BU-Leistungspraxis von Franke und Bornberg. Sie basiert auf einer Stichprobe der Leistungspraxis von zehn Lebensversicherern mit rund 60 Prozent Marktanteil. Weitere Ergebnisse: Bei Frauen geht die Berufsunfähigkeit deutlich häufiger auf die Psyche und Krebserkrankungen zurück. Bei den Männern sind hingegen Unfälle und Erkrankungen des Kreislaufsystems, aber auch Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes deutlich häufiger ursächlich.

Um das Verbrauchervertrauen in die Leistungsregulierung der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherer steht es nicht unbedingt zum Besten. Das haben verschiedene Umfragen von Marktforschern und Analysehäusern gezeigt (VersicherungsJournal 18.7.2019, 6.5.2021, 11.5.2021).

Zehn Versicherer lassen ihre Schadenakten auswerten

Wie kundenorientiert die Branche tatsächlich mit Leistungsansprüchen umgeht, untersucht die Franke und Bornberg GmbH (FuB) regelmäßig. Für das Update 2022 der „Analyse der Regulierungspraxis Berufsunfähigkeits-Versicherungen“ wurden von Mai bis September 2022 die Schadenakten mit Stand 2021 von zehn Gesellschaften ausgewertet. Dabei handelt es sich um

Im Vergleich zum vorigen Studienupdate (10.6.2021) sind erstmals die Dialog, die Hannoversche und die Signal Iduna mit dabei. Alle vorgenannten Akteure stellten sich dem BU-Leistungspraxisrating von FuB (21.10.2022).

Diese Anbieter kommen den Angaben zufolge zusammen auf 7,76 Millionen BU-Verträge und einen Leistungsbestand von etwa 160.750 Fällen. Die Zahl der BU-Leistungsfall-Neuanmeldung im Berichtsjahr 2021 wird mit rund 35.800 angegeben.

WERBUNG

Je Gesellschaft mindestens 125 Leistungsfälle

Die Teilnehmer hatten für die Untersuchung „umfangreiche Daten“ bereitzustellen. Zudem wurde eine Stichprobe über weit mehr als 1.000 („je Gesellschaft mindestens 125“) anonymisierter Leistungsakten ausgewertet. 60 Prozent davon waren Ablehnungen, die verbleibenden 40 Prozent Anerkenntnisse.

Beim Zusammenstellen der Daten wurden die Angaben der zehn Versicherer gleich gewichtet. Veröffentlicht werden nur die Gesamtergebnisse aller Teilnehmer, nicht jedoch die Unterschiede zwischen den Gesellschaften.

Die häufigsten BU-Ursachen

Eine Berufsunfähigkeit wird laut der Regulierungspraxis-Analyse am häufigsten durch psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen ausgelöst (über ein Viertel Anteil). An zweiter Stelle liegen Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems mit einem knappen Viertel.

Position drei belegen bösartige Neubildungen beziehungsweise Krebserkrankungen, die für fast jede fünfte Anerkennung des Leistungsfalls stehen. Dahinter folgen Krankheiten des Kreislauf- beziehungsweise des Nervensystems mit sieben beziehungsweise sechs Prozent. Unfälle stecken lediglich hinter jedem 20. BU-Fall. Sonstige Ursachen machen das verbleibende Achtel aus.

Deutlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Wie das Analysehaus aus Hannover weiter mitteilte, sind Männer mit im Schnitt 33,5 Jahren beim Abschluss einer BU-Police knapp ein Jahr älter als Frauen mit 32,7 Jahren. Als mögliche Ursachen werden ein stärker ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis der Damen sowie ein früherer Eintritt in das Berufsleben genannt.

Teilweise noch gravierender sind die Unterschiede bei den BU-Ursachen. So geht bei den Frauen klar mehr als ein Drittel der anerkannten Leistungsfälle auf Erkrankungen der Psyche zurück. Bei den Herren liegt der Anteil bei etwas mehr als einem Viertel. Was die bösartigen Neubildungen betrifft, so machen diese bei den Damen annähernd ein Viertel aus, bei den Männern aber nicht einmal ein Sechstel.

Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes sind hingegen deutlich häufiger bei den Herren die BU-Ursache (ein knappes Viertel zu einem guten Sechstel). Unfälle sowie Erkrankungen des Kreislaufsystems führen bei den Männern sogar mehr als doppelt so häufig zu einer anerkannten Berufsunfähigkeit.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: FuB)

Nach Einschätzung der Analysten könnte Letzteres daran liegen, dass körperliche Tätigkeiten unter den Herren weiter verbreitet seien und diese eine höhere Risikobereitschaft aufwiesen.