Diese Bausparkassen handeln besonders verantwortungsvoll

19.2.2026

Die Servicevalue GmbH hat im Auftrag der Zeitschrift Focus Money erneut untersucht, wie nachhaltig und verantwortungsvoll die deutschen Finanzdienstleister aus Sicht ihrer Kunden sind. Im Rahmen einer Onlinebefragung von sogenannten Panelisten standen fünf spezifische Einheiten zum Thema Nachhaltigkeit auf dem Prüfstand:

ökonomische Nachhaltigkeit,

sozial verantwortliches Handeln,

ökologische Nachhaltigkeit,

nachhaltige Mitarbeiterorientierung und

nachhaltige Kundenorientierung.

Zur Bewertung gab es eine vierstufige Antwortskala (von „trifft voll und ganz zu“ (1) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). Die ungewichteten Mittelwerte wurden zu einem Gesamturteil verrechnet. Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Wert erhielten ein „gut“. Wer besser als der Durchschnitt der „guten“ Akteure abschnitt, bekam ein „sehr gut“.

Insgesamt kamen so 37.748 Verbraucherstimmen zu 173 Finanzdienstleistungsunternehmen zusammen. Weitere Details zur Methodik und die Besten unter den Versicherungsunternehmen hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 8.12.2025).

Neben den Versicherern gehörten auch die Bausparkassen zu den Prüflingen. Fünf von ihnen wurden überdurchschnittlich bewertet. Das „sehr gute“ Spitzentrio besteht aus der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, der Bausparkasse Mainz AG (BKM) und der Wüstenrot Bausparkasse AG. Zum „guten“ Verfolgerduo gehören die Debeka Bausparkasse AG sowie die Signal Iduna Bauspar AG.