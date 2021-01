Diese Autoversicherer regulieren besonders fair

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Wie Versicherte die Schadenabwicklung ihrer Autoversicherer (Direkt- beziehungsweise Serviceversicherer) bewerten, hat Servicevalue in einer Untersuchung ermittelt. Dabei gab es einige Auf- und Absteiger unter den Top-Anbietern. (Bild: Wichert) mehr ...

Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen von Kfz-Versicherern bewerten, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Dabei haben insgesamt 14 Gesellschaften in den Kategorien Service- und Direktversicherer mit „sehr gut“ abgeschnitten. (Bild: Wichert) mehr ...

Welche Anbieter mit klassischen und direkten Vertrieb Verbraucher am besten finden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Verbraucherorientierung gehört, hat Servicevalue in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Tumisu, Pixabay, CC0) mehr ...

Wie Versicherte die Schadenabwicklung ihrer Kraftfahrtversicherer (Direkt- beziehungsweise Serviceversicherer) bewerten, hat Servicevalue in einer Untersuchung ermittelt. (Bild: Wichert) mehr ...

Versicherungskunden haben darüber abgestimmt, welche Gesellschaften Kfz- und Unfallschäden besonders fair regulieren. Die Ergebnisse hat Servicevalue in einem Ranking zusammengetragen. (Bild: Servicevalue) mehr ...

17.2.2020 –

Wie Kunden die Schadenabwicklung bewerten, hat Servicevalue in den Segmenten Berufs-, Privat-, Verkehrs- sowie Wohnungsrechtsschutz untersucht. Ergebnis: Kein Anbieter schaffte es in allen vier Bereichen in die Spitzengruppe. (Bild: Wichert) mehr ...